Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice otvorila nové očkovacie centrum

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v pondelok otvorila nové očkovacie centrum, slúžiť má všetkým záujemcom o vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Uvedené centrum v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici nahrádza tri pracoviská, kde doposiaľ očkovali. Má vyššiu kapacitu a má zefektívniť vakcináciu. Keďže sa nachádza v samostatnom objekte, má byť tiež bezpečnejšie.

Očkovacie centrum sa nachádza mimo tzv. červených "covidových zón", a to v priestoroch pavilónu II, ktorý bol posledné roky takmer celý uzavretý. Vlani slúžil niekoľko mesiacov ako mobilné odberové miesto na testovanie PCR testami. "V novom centre budú dve čakárne, jedna pri vstupe, druhá, ktorá je určená po očkovaní. Každý očkovaný by mal aspoň 15 minút po vakcinácii čakať v pokoji, aby sme predišli prípadným komplikáciám," povedal výkonný riaditeľ UNLP pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek. Denne podľa zoznamov dodaných z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) očkujú 400 ľudí. Ide o tých, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Ako uviedol, tieto priestory majú potenciál na zvýšenie kapacity na očkovanie 1000 ľudí denne. Výhoda je podľa neho aj v tom, že personál je centralizovaný a pacienti nemusia blúdiť po areáli nemocnie. Zároveň ľudí, ktorí sa chodia očkovať, požiadal, aby sa snažili parkovať mimo areálu, ktorý sa zahlcuje autami.





"Očkujeme v troch samostatných ambulanciách, v ktorých sú jednotlivé boxy. Tieto priestory nám umožňujú efektívnejšiu vakcináciu aj z toho pohľadu, že musí byť uskladnená v mraziacom boxe. Ten sa nachádza v budove len pár metrov od tohto očkovacieho centra," dodala infektologička a koordinátorka vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 v UNLP Košice Lenka Balogová.Vznik centra odbremenil aj Kliniku infektológie a cestovnej medicíny UNLP, ktorej hlavnou úlohou v súčasnosti je starať sa o pacientov nakazených novým koronavírusom. Aktuálne ich UNLP eviduje 245. Prednosta kliniky Pavol Jarčuška tvrdí, že tempo očkovania v očkovacom centre je primerané množstvu vakcín a rýchlosť vakcinácie na Slovensku bude závisieť od rýchlosti ich dodania.V UNLP doposiaľ proti ochoreniu COVID-19 podľa Kizeka zaočkovali približne 6000 ľudí. Prvou dávkou vakcíny sú zaočkovaní všetci zamestnanci nemocnice, ktorí o to prejavili záujem. Ide približne o 66 percent zamestnancov nemocnice. Do očkovania neboli zaradení tí, ktorí nedávno ochorenie COVID-19 prekonali. Ide približne o 15 percent zdravotníkov. "U nás je logistika očkovania naplánovaná tak, že nedochádza k znehodnocovaniu dávok alebo je to množstvo minimálne, zanedbateľné," povedal. Podľa neho UNLP disponuje hlbokomraziacim boxom a tak rozmrazujú len také množstvo vakcíny, ktoré v danú chvíľu potrebujú.Od utorka (19. 1.) má zároveň začať pôsobiť mobilný očkovací tím. Ako prví majú byť zaočkovaní klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb v Barci v Košiciach.UNLP uplynulý týždeň zaznamenala najvyšší príjem pacientov s ochorením COVID-19 vo veľmi ťažkom stave. Podľa jej vedenia v uplynulých dňoch problém so zásobením medicinálneho kyslíka vyriešili. Jeho zvýšená spotreba súvisí s nárastom počtu pacientov s ochorením COVID-19.