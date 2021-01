Nórsko daruje vakcíny chudobnejším krajinám. Podľa ministra Ulsteina nejde o charitu, ale zníženie rizika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2021 - Nórsko sa zaviazalo, že v rámci boja proti pandémii koronavírusu pomôže krajinám s nízkymi príjmami a daruje im vakcíny, hneď ako ich schvália. V utorok to oznámil minister pre medzinárodný rozvoj Dag-Inge Ulstein.„Zaistenie, aby sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostali k ľuďom v najchudobnejších krajinách sveta, neznamená iba charitu alebo konanie na základe morálneho imperatívu. Je to tiež v najlepšom záujme každej krajiny," povedal Ulstein pre agentúru AP. „Ak vírus cirkuluje v jednej krajine, zvyšok sveta zostáva v ohrození," dodal.Ulstein neposkytol žiadny časový rámec ani detaily o množstve vakcín, no uviedol, že ich uvoľnenie bude „paralelné so súčasnou vakcináciou nórskej populácie".Rozhodnutie Nórska prišlo deň po tom, čo generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus skritizoval vakcinačnú nerovnosť na svete.