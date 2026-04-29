Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Atentátnik Cintula ide do väzenia na 21 rokov, vymeraný trest označil za hotové šialenstvo
Najvyšší súd SR v stredu potvrdil pre
29.4.2026 (SITA.sk) - „To mi môžete dať rovno doživotie,“ povedal v stredu na súde.
Najvyšší súd SR v stredu potvrdil pre Juraja Cintulu trest 21 rokov väzenia za atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Odvolací súd síce zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu z októbra 2025, obžalovaného však rovnako uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku a uložil mu rovnaký trest. Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.
Cintula tak z výkonu väzby prejde do výkonu trestu v ústave s najvyšším stupňom stráženia. Obhajoba odvolanie voči prvostupňovému verdiktu z októbra 2025 založila na argumente, že pri incidente v Handlovej v roku 2024 nešlo o terorizmus.
Nie každý útok na verejného činiteľa je totiž podľa argumentácie Cintulu terorizmom. On osobne hnev podľa vlastných slov cítil len voči Ficovi, ktorého považoval za „zdroj zla“, pričom vláda by podľa obžalovaného mohla ďalej fungovať aj bez Fica.
Preto žiadal pôvodný rozsudok zrušiť a vec vrátiť na ŠTS na opätovné prejednanie a rozhodnutie, prípadne ho prekvalifikovať na útok na verejného činiteľa. Zároveň Cintula v odvolaní uviedol, že nie je žiaden „sprostý vrah a recidivista“, ale kultivovaný človek a básnik.
Na Fica podľa vlastných slov strieľal, lebo nevedel ako ďalej. Trest vo výmere viac ako 20 rokov pritom označil za šialenstvo a ak by si ho mal odsedieť, na slobodu by sa dostal vo veku viac ako 90 rokov.
„To mi môžete dať rovno doživotie,“ povedal v stredu na súde. Ešte na začiatku procesu v júli 2025 Cintula neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády. Ak by totiž chcel, mohol Fica z takej krátkej vzdialenosti zabiť.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Cintula postrelil 15. mája 2024 v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí, aby si s nimi podal ruku. Cintula vtedy na premiéra päť krát vystrelil z pištole kalibru deväť milimetrov, pričom ho zasiahol do trupu a brušnej dutiny. Bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe v tejto súvislosti Cintulu obvinila pôvodne z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok. Obžalovaný chcel totiž podľa výsledkov vyšetrovania Ficovi natrvalo znemožniť výkon funkcie predsedu vlády a tým paralyzovať fungovanie kabinetu.
Zdroj: SITA.sk - Atentátnik Cintula ide do väzenia na 21 rokov, vymeraný trest označil za hotové šialenstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Fica považoval za "zdroj zla"
Trest označil za šialenstvo
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Orgán, ktorý mlčí: Prečo pečeň nebolí, aj keď trpí?
Orgán, ktorý mlčí: Prečo pečeň nebolí, aj keď trpí?
<< predchádzajúci článok
Fantastický úspech! Európsku súťaž kvality ovládli privátne značky BILLA
Fantastický úspech! Európsku súťaž kvality ovládli privátne značky BILLA