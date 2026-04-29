Fantastický úspech! Európsku súťaž kvality ovládli privátne značky BILLA


Tagy: European Private Label Awards PR privátne značky Súťaž

Produkty BILLA potvrdzujú svoju kvalitu už tretí rok po sebe. V prestížnej súťaži European Private Label Awards 2026 uspela privátna značka BILLA Premium aj nová značka TIRA. Spolu získali dve ...



29.4.2026 (SITA.sk) - Produkty BILLA potvrdzujú svoju kvalitu už tretí rok po sebe.


V prestížnej súťaži European Private Label Awards 2026 uspela privátna značka BILLA Premium aj nová značka TIRA. Spolu získali dve víťazstvá, päť finálových umiestnení a aj špeciálne uznanie.

Viete, čo charakterizuje delikatesy BILLA Premium? Vysoká kvalita, prvotriedne suroviny a vyladené chute. BILLA v tejto vlastnej značke ponúka pôžitok z jedla, za ktorým stoja prísne preverení dodávatelia. Kvalitu a výnimočnosť potravín BILLA Premium, ako aj privátnej značky kávy TIRA, ocenila súťaž European Private Label Awards 2026. "Toto významné ocenenie sme získali už tretí rok za sebou, z čoho sa veľmi tešíme. Porota celkovo vyzdvihla až sedem z ôsmich prihlásených produktov BILLA. Opäť sa tým potvrdzuje, že náš prémiový sortiment je na vysokej úrovni. Naše zákazníctvo siaha po potravinách privátnych značiek čoraz častejšie, preto sa neustále snažíme rozširovať a inovovať aj ponuku produktov exkluzívnej kvality," uviedla Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko.

Častejšie nákupy privátnych značiek potvrdzuje aj prieskum*, podľa ktorého sa táto frekvencia výrazne zvyšuje. Zákazníčky a zákazníci často hodnotia vlastné značky BILLA ako rovnocenné alebo lepšie v porovnaní so známymi značkami.

Vyhrali elitné potraviny


Víťazmi European Private Label Awards 2026 sa stali dva výrobky BILLA Premium. Novinka na trhu, ovocná nátierka s jahodami a guavou, ohúrila porotu v kategórii Raňajkové produkty. S vysokým podielom ovocia – až 75 % – sa skvele hodí nielen na raňajky a desiatu, ale aj na pečenie či ako doplnok k syrom.

Prvenstvo tiež získalo bravčové koleno BILLA Premium, a to v kategórii Mäso a morské plody. Keďže porota si ho doslova zamilovala, dostalo navyše mimoriadne ocenenie – za svoju excelentnú chuť. "Toto delikátne bravčové mäso je pomaly varené metódou sous vide, aby sa dosiahla maximálna jemnosť a bohatá chuť. V rúre si ho jednoducho pripravíte už za 20 minút," približuje Michaela Dekker.

Lahodné finálové produkty


Do finále renomovanej európskej súťaže sa dostalo päť produktov z BILLA. V kategórii Cukrovinky to boli oblátkové trubičky BILLA Premium, ktoré sú plnené pistáciovým krémom, obalené v bielej čokoláde a posypané kúskami pistácií. V sekcii Mliečne výrobky sa medzi finalistov zaradil Gran Al Tartuffo BILLA Premium, tvrdý taliansky syr s hľuzovkami. V kategórii Dochucovadlá bodoval nefiltrovaný olivový olej BILLA Premium a v segmente Snacky zas BILLA Premium focaccinové tyčinky s hľuzovkou. Spoločnosť BILLA sa nestratila ani vo svete nápojov – káva Barista Espresso WHB privátnej značky TIRA postúpila do finále v kategórii Čaje, káva a horúce nápoje.

Medzinárodné ocenenie European Private Label Awards udeľuje od roku 2017 časopis ESM: European Supermarket Magazine. Cieľom je vyzdvihnúť najvplyvnejšie a najinovatívnejšie produkty privátnych značiek, ktoré sa predávajú v európskych supermarketoch. Porota zložená z odborníkov z maloobchodu
A gastronómie hodnotí každý výrobok na základe troch kľúčových kritérií – chuti, inovácie a prezentácie. Prihliada však aj na ďalšie vlastnosti potravín, napríklad udržateľnosť.

* Kvantitatívny online prieskum Private Labels 2025 zrealizovala a vyhodnotila agentúra NielsenIQ. Zber dát prebiehal v auguste 2025 metódou dotazníka na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov a respondentiek populácie Slovenska vo veku od 18 do 65 rokov.

Zdroj: SITA.sk - Fantastický úspech! Európsku súťaž kvality ovládli privátne značky BILLA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: European Private Label Awards PR privátne značky Súťaž
