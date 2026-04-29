Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Orgán, ktorý mlčí: Prečo pečeň nebolí, aj keď trpí?
Pečeň patrí medzi najvýkonnejšie orgány v tele. Spracováva živiny, odbúrava škodlivé látky a zohráva dôležitú úlohu v metabolizme. Napriek tomu ju väčšina z nás nevníma - a to ani ...
Spracováva živiny, odbúrava škodlivé látky a zohráva dôležitú úlohu v metabolizme. Napriek tomu ju väčšina z nás nevníma – a to ani vtedy, keď nie je v poriadku.
Aj preto sa čoraz viac hovorí o ochorení, ktoré prichádza potichu a zaznamenáva výrazne rastúci trend – MASLD – metabolicky podmienené stukovatenie pečene (Metabolic dysfunction associated steatotic liver disease).
19. apríla je Svetový deň pečene - deň, ktorý je venovaný osvete o dôležitosti tohto orgánu, prevencii ochorení spojených so životným štýlom a včasnej diagnostike, aby sa predišlo závážným poškodeniam, ako je fibróza či cirhóza.
Prečo pečeň nebolí
Pečeňové ochorenia najmä v skorších štádiách často prebiehajú bez príznakov. Bolesť sa objavuje najmä vtedy, keď sa pečeň zväčší alebo zapáli a začne napínať svoj väzivový obal – tzv. Glissonovu kapsulu. Práve tá obsahuje nervové zakončenia, ktoré vnímame ako bolesť.
Znamená to, že pečeň môže byť poškodzovaná dlhodobo bez toho, aby si to človek všimol.
Tichý problém dneška: MASLD
Metabolicky podmienené stukovatenie pečene patrí v súčasnosti medzi najbežnejšie ochorenia pečene. Vzniká najmä v súvislosti s nadváhou, inzulínovou rezistenciou, zvýšenými tukmi v krvi alebo cukrovkou 2. typu.
Globálny výskyt MASLD u dospelých je vysoký – približne 30 % dospelej populácie na svete a do roku 2040 môže zasiahnuť až 55 % populácie. Ochorenie často prebieha asymptomaticky a najčastejším príznakom býva únava. Pokročilé štádia môžu viesť k cirhóze, hepatocelulárnemu karcinómu a zlyhaniu pečene.
Typické je, že ochorenie často prebieha bez príznakov a býva odhalené náhodne – napríklad pri preventívnej prehliadke.
Prečo zohráva úlohu tuk na bruchu
Jedným z hlavných dôvodov, prečo MASLD vzniká, je spôsob ukladania tuku v tele. Nie všetok tuk je totiž rovnaký. Tuk uložený v oblasti brucha je metabolicky aktívny a súvisí so zvýšeným rizikom metabolických porúch aj stukovatenia pečene.
Aj preto sa problémy môžu objaviť aj u ľudí, ktorí nemajú výraznú nadváhu, ale majú tuk uložený najmä v oblasti brucha.
BMI nestačí
A práve tu narážame na limity Indexu telesnej hmotnosti, známeho ako BMI. Tento ukazovateľ síce hovorí o celkovej hmotnosti, ale neukazuje, kde sa tuk ukladá. Z pohľadu zdravia je však dôležité sledovať aj obvod pása alebo pomer pásu k výške, ktorý lepšie odráža množstvo vnútrobrušného tuku.
Môže sa stať, že dvaja ľudia majú rovnaké BMI, ale rôzne úrovne viscelárneho tuku a teda úplne odlišné riziko. Rozhodujúce je totiž najmä to, či sa tuk ukladá v oblasti brucha. Práve tento typ tuku úzko súvisí s metabolickými problémami a zvýšeným rizikom stukovatenia pečene.
Kto patrí do rizikovej skupiny
Vyššie riziko vzniku MASLD majú najmä ľudia s nadváhou alebo obezitou a tiež tí, u ktorých sa tuk ukladá v oblasti brucha. V rizikovej skupine sú aj ľudia s cukrovkou 2. typu, ktorí majú dokonca ešte vyššie riziko vzniku MASLD. Rizikovým faktorom je aj zvýšený LDL cholesterol. A všetky tieto ochorenia sú dôsledkom prevalencie obezity, sedavého životného štýlu a nezdravých stravovacích návykov.
Kedy spozornieť
Pečeň síce nebolí, ale telo môže signálmi naznačiť, že niečo nie je v poriadku:
- dlhodobá únava
- tlak alebo nepohodlie v pravom podrebrí
- nechutenstvo
- priberanie najmä v oblasti brucha
- zvýšené hodnoty cholesterolu alebo cukru v krvi
Tieto príznaky nie sú jednoznačné, ale v kombinácii s rizikovými faktormi majú význam a sú potrebné ďalšie vyšetrenia.
MASLD patrí medzi rýchlo rastúce ochorenia pečene a súvisí najmä so životným štýlom. Ak sa nelieči, môže viesť k postupnému poškodeniu pečene vrátane fibrózy alebo cirhózy.
Dobrá správa
Pečeň má schopnosť regenerácie a dobre reaguje na zmeny životného štýlu. Medzi základné nefarmakologické odporúčania patria úprava stravy s dôrazom na zeleninu, vlákninu a obmedzenie spracovaných jedál a sladkostí, ďalej pravidelný pohyb (kombinácia kardio a silových cvičení), zníženie hmotnosti o 5 – 10 % a kontrola metabolických parametrov.
Ako pečeň podporiť?
Základom je teda vyvážená strava a pohyb. V starostlivosti o pečeň sa využívajú aj esenciálne fosfolipidy, ktoré sú podobné fosfolipidom v bunkových membránach a používajú sa ako podporná liečba pri ochoreniach pečene. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® forte 600 mg. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny a ich užívanie prispieva k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.
Essentiale® forte 600 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
MAT-SK-2600077 – 1.0 – Dátum vypracovania: 04/2026
: Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Orgán, ktorý mlčí: Prečo pečeň nebolí, aj keď trpí? © SITA Všetky práva vyhradené.
Súboj o Nitru? Gašpar nevylučuje kandidatúru proti Becíkovi
Atentátnik Cintula ide do väzenia na 21 rokov, vymeraný trest označil za hotové šialenstvo
