Auto bez čakania a cestovania – expresná pobočka AAA AUTO


Tagy: PR

Práve v nich tento osvedčený obchodník s jazdenými a zánovnými autami ponúka možnosť všetko vybaviť jednoducho a spoľahlivo, blízko domova vo vašom regióne. Spoločnosť pritom pokračuje v ...



new project 18 676x444 30.3.2026 (SITA.sk) - Práve v nich tento osvedčený obchodník s jazdenými a zánovnými autami ponúka možnosť všetko vybaviť jednoducho a spoľahlivo, blízko domova vo vašom regióne. Spoločnosť pritom pokračuje v rozširovaní expresných pobočiek v ďalších častiach Slovenska a k už fungujúcim v Bratislave na Rožňavskej ulici, v Prievidzi a Ružomberku, tento rok pribudnú nové pobočky v Leviciach a Bardejove. Expresné pobočky predstavujú modernú alternatívu k väčším autocentrám AAA AUTO, ktorých je v Slovenskej republike, s minimálne jedným zastúpením v každom kraji, spolu 13.


Formát menších, flexibilných expresných pobočiek sa v posledných rokoch ukázal ako mimoriadne efektívny spôsob, ako priblížiť služby zákazníkom a reagovať na potreby motoristov hľadajúcich flexibilné a efektívne riešenia. "Naše expresné pobočky sú tu pre všetkých, ktorí chcú vybaviť veci okolo auta rýchlo a v pohodlí, ideálne blízko svojho bydliska. Vďaka šikovnému systému vybavenia ušetríte čas aj zbytočné starosti. Jednoducho si vyberiete najbližšiu pobočku, zastavíte sa a my sa už postaráme o všetko, čo súvisí s predajom či kúpou auta," približuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna,

Ako to funguje? Ponúknete vaše auto do výkupu, ktoré ocenia zadarmo a na počkanie. Pokiaľ s cenou a podmienkami súhlasíte, podpíšete kúpnu zmluvu a vyplatia vám plnú sumu prevodom na účet. Proces je nastavený tak, aby bol maximálne rýchly, transparentný a férový. Pokiaľ si budete chcieť vybrať v AAA AUTO namiesto vášho pôvodného vozidla iné, vyškolený tím odborníkov vám pomôže pri výbere. Ak si ho vyberiete, dostanete aj bonus 1000 eur, pričom v ponuke je celkovo viac ako 19 000 automobilov. Všetky potrebné formality vybavia za vás a do druhého dňa budete mať nové auto pripravené na pobočke.

Expresné pobočky sú navrhnuté ako kompaktné, ľahko dostupné miesta, často situované v blízkosti obchodných zón či hlavných dopravných ťahov, aby sa v nich dalo vybaviť všetko rýchlo a bez zbytočného cestovania navyše. "Koncept expresných pobočiek sa nám dlhodobo veľmi osvedčil, preto ho ďalej rozvíjame a prispôsobujeme potrebám zákazníkov v jednotlivých regiónoch," uviedla Karolína Topolová. Spoločnosť reaguje zároveň aj na rastúci záujem motoristov o širší výber automobilov na mieste. "Pri niektorých pobočkách preto hľadáme väčšie priestory, aby sme vedeli ponúknuť aj niekoľko desiatok vozidiel priamo na pobočke," dopĺňa šéfka AURES Holdings, ktorý momentálne celkovo prevádzkuje 11 expresných pobočiek (3 na Slovensku, 5 v Českej republike a 4 v Poľsku). Dve z nich už takto rozšírili a naďalej chcú v tom pokračovať.

Významnou výhodou expresných pobočiek je prepojenie s celou ponukou skupiny AURES Holdings. Zákazníci si tak môžu vyberať z veľkého množstva preverených vozidiel. Skupina je najväčším obchodníkom s jazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe. Pôsobí v piatich krajinách, kde prevádzkuje sieť vyše 70 pobočiek. Po rekordných výsledkoch v predchádzajúcich rokoch pokračovala v raste aj vlani, kedy predala vyše 111 000 áut, čo bolo najviac za 34 rokov jej histórie. Aj vďaka tomu zobchodovala na predaji a výkupe za celé obdobie spolu už 3,5 milióna áut.

Expresné pobočky v roku 2026 predstavujú ideálne riešenie pre všetkých, ktorí hľadajú rýchly, pohodlný a profesionálny spôsob, ako kúpiť alebo predať jazdené auto. Spojenie širokej ponuky, dostupnosti služieb a dôrazu na zákaznícku skúsenosť potvrdzuje, že tento koncept má veľký potenciál aj do budúcnosti.

Zdroj: SITA.sk - Auto bez čakania a cestovania – expresná pobočka AAA AUTO

Tagy: PR
