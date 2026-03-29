Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
29. marca 2026
Vláda schválila zahraničné pracovné cesty premiéra Fica a ministrov
29.3.2026 (SITA.sk) - Vládny kabinet schválil tento týždeň viacero zahraničných pracovných ciest členov vlády, ktoré sa uskutočnia už v najbližších týždňoch. Premiér Robert Fico vycestoval 27. marca do Rumunska a na tejto pracovnej ceste sa zúčastnili aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč v utorok 31. marca navštívi Českú republiku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár sa koncom apríla vydá na zahraničnú cestu do Brunejsko-darussalamského štátu a Malajzie, kde bude rokovať od 25. do 29. apríla. Schválené pracovné cesty sú súčasťou zahraničnopolitických a rezortných aktivít vlády, zameraných na posilňovanie bilaterálnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce.
Ficova vláda zároveň dodatočne schválila viaceré už uskutočnené zahraničné pracovné cesty členov kabinetu. Tieto sa týkali predsedu vlády, viacerých podpredsedov vlády a ministrov, ktorí v uplynulých týždňoch navštívili Francúzsko, Belgicko, Portugalsko, Taliansko, Českú republiku, Island a Maďarsko. Kabinet zároveň rozhodol aj o dodatočnom zrušení dvoch plánovaných zahraničných ciest ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktoré mali v marci smerovať do Talianska a Indie a boli odsúhlasené uznesením.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila zahraničné pracovné cesty premiéra Fica a ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
