 24hod.sk    Z domova

29. marca 2026

Vláda schválila zahraničné pracovné cesty premiéra Fica a ministrov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerka kultúry SR Premiér Slovenskej republiky

Vládny kabinet schválil tento týždeň viacero zahraničných pracovných ciest členov vlády, ktoré sa uskutočnia už v najbližších týždňoch.



66a2709077a2c393468713 676x451 29.3.2026 (SITA.sk) - Vládny kabinet schválil tento týždeň viacero zahraničných pracovných ciest členov vlády, ktoré sa uskutočnia už v najbližších týždňoch. Premiér Robert Fico vycestoval 27. marca do Rumunska a na tejto pracovnej ceste sa zúčastnili aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a ministerka kultúry Martina Šimkovičová.


Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč v utorok 31. marca navštívi Českú republiku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár sa koncom apríla vydá na zahraničnú cestu do Brunejsko-darussalamského štátu a Malajzie, kde bude rokovať od 25. do 29. apríla. Schválené pracovné cesty sú súčasťou zahraničnopolitických a rezortných aktivít vlády, zameraných na posilňovanie bilaterálnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce.

Ficova vláda zároveň dodatočne schválila viaceré už uskutočnené zahraničné pracovné cesty členov kabinetu. Tieto sa týkali predsedu vlády, viacerých podpredsedov vlády a ministrov, ktorí v uplynulých týždňoch navštívili Francúzsko, Belgicko, Portugalsko, Taliansko, Českú republiku, Island a Maďarsko. Kabinet zároveň rozhodol aj o dodatočnom zrušení dvoch plánovaných zahraničných ciest ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktoré mali v marci smerovať do Talianska a Indie a boli odsúhlasené uznesením.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila zahraničné pracovné cesty premiéra Fica a ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Muž šoféroval napriek zadržanému vodičáku, policajti ho musela naháňať – FOTO

