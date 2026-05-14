Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Bajo Holečkovej prajú hejteri v komentároch smrť. Poslankyňa sa rozhodla voči nim brániť právnou cestou – FOTO + VIDEO
Parlamentná poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková sa sťažuje na nenávistné komentáre na sociálnej sieti.
Bajo Holečková upozornila na problém, ktorý sa týka nenávistných komentárov a hejtu, ktorým musia čeliť politici a političky v online priestore.
Facebookoví hejteri
Saskárka sa sťažovala, že dostáva komentáre, v ktorých jej a aj jej rodine prajú smrť. „Toto už prekročilo všetky hranice. Priať mojim deťom rakovinu a celej mojej rodine smrť naozaj nie je v poriadku,“ píše Bajo Holečková vo svojom príspevku na sociálnej sieti.
Ako ďalej podotkla, takýchto správ dostáva mnoho a vždy pri nich rozmýšľa, čo si pri ich písaní myslia tí, ktorí ich píšu. „Čím som im tak ublížila, že mi prajú smrť? A čím im ublížili moje malé deti? Kam sme sa to ako spoločnosť dostali, keď niekomu príde normálne napísať niečo také na sociálnej sieti?“ pýtala sa ďalej.
„Niektoré správy, ktoré dostávam v posledných týždňoch, sú už fakt za čiarou a napĺňajú znaky trestných činov. Preto som sa rozhodla, že to nenechám len tak, ale budem sa voči nim brániť právnou cestou,“ odkázala Bajo Holečková.
Prerezali jej pneumatiky
Minulý týždeň Bajo Holečková informovala o tom, že jej neznámy páchateľ prerezal pneumatiky na aute. „Dnes som si počas rokovania parlamentu odbehla domov za Rebekou, medzitým mi niekto pred bytom prerezal pneumatiku. Je desivé, kam sme sa to ako spoločnosť dostali,“ napísala Bajo Holečková minulý týždeň v utorok, kedy sa mal incident stať.
Poslankyňa uviedla, že spočiatku si myslela, že ide o náhodu, no práve v pneuservise ju upozornili na to, že pneumatika na jej aute bola prerezaná.
Na mieste však neboli žiadne kamery. „Nemám istotu, že je to spojené s výkonom mojej verejnej funkcie. Na druhej strane to bolo miesto, kde parkovali rôzne iné autá, tak je zvláštne, že to bolo práve moje auto,“ odpovedala Bajo Holečková pre SITA na otázku, či sa neobáva o to, že sa podobný incident stane aj nabudúce.
