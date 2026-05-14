Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. mája 2026

Bajo Holečkovej prajú hejteri v komentároch smrť. Poslankyňa sa rozhodla voči nim brániť právnou cestou – FOTO + VIDEO


Tagy: nenávistné prejavy

Takýchto správ dostáva mnoho a vždy pri nich rozmýšľa, čo si pri ich písaní myslia tí, ktorí ich píšu. Parlamentná poslankyňa za



Zdieľať
617877183_877995684943773_7604452220818749852_n e1778753587291 676x460 14.5.2026 (SITA.sk) - Takýchto správ dostáva mnoho a vždy pri nich rozmýšľa, čo si pri ich písaní myslia tí, ktorí ich píšu.


Parlamentná poslankyňa za SaS  Martina Bajo Holečková sa sťažuje na nenávistné komentáre na sociálnej sieti.

Bajo Holečková upozornila na problém, ktorý sa týka nenávistných komentárov a hejtu, ktorým musia čeliť politici a političky v online priestore.

Facebookoví hejteri


Saskárka sa sťažovala, že dostáva komentáre, v ktorých jej a aj jej rodine prajú smrť. „Toto už prekročilo všetky hranice. Priať mojim deťom rakovinu a celej mojej rodine smrť naozaj nie je v poriadku,“ píše Bajo Holečková vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

Ako ďalej podotkla, takýchto správ dostáva mnoho a vždy pri nich rozmýšľa, čo si pri ich písaní myslia tí, ktorí ich píšu. „Čím som im tak ublížila, že mi prajú smrť? A čím im ublížili moje malé deti? Kam sme sa to ako spoločnosť dostali, keď niekomu príde normálne napísať niečo také na sociálnej sieti?“ pýtala sa ďalej.

„Niektoré správy, ktoré dostávam v posledných týždňoch, sú už fakt za čiarou a napĺňajú znaky trestných činov. Preto som sa rozhodla, že to nenechám len tak, ale budem sa voči nim brániť právnou cestou,“ odkázala Bajo Holečková.

Prerezali jej pneumatiky


Minulý týždeň Bajo Holečková informovala o tom, že jej neznámy páchateľ prerezal pneumatiky na aute. „Dnes som si počas rokovania parlamentu odbehla domov za Rebekou, medzitým mi niekto pred bytom prerezal pneumatiku. Je desivé, kam sme sa to ako spoločnosť dostali,“ napísala Bajo Holečková minulý týždeň v utorok, kedy sa mal incident stať.

Poslankyňa uviedla, že spočiatku si myslela, že ide o náhodu, no práve v pneuservise ju upozornili na to, že pneumatika na jej aute bola prerezaná.




Na mieste však neboli žiadne kamery. „Nemám istotu, že je to spojené s výkonom mojej verejnej funkcie. Na druhej strane to bolo miesto, kde parkovali rôzne iné autá, tak je zvláštne, že to bolo práve moje auto,“ odpovedala Bajo Holečková pre SITA na otázku, či sa neobáva o to, že sa podobný incident stane aj nabudúce.


Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečkovej prajú hejteri v komentároch smrť. Poslankyňa sa rozhodla voči nim brániť právnou cestou – FOTO + VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nenávistné prejavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Španielska noc nad Bratislavou spojila gastronómiu, víno a ľudí pri jednom stole
<< predchádzajúci článok
Z parkovísk sa stávajú elektrárne. Slovenské firmy objavujú trend, ktorý mení Európu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 