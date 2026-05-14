Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Z parkovísk sa stávajú elektrárne. Slovenské firmy objavujú trend, ktorý mení Európu
Kým v západnej Európe sa parkoviská menia na malé elektrárne už niekoľko rokov, na Slovensku ide zatiaľ o raritu. Prvé firmy však začínajú objavovať potenciál solárnych carportov, ktoré dokážu vyrábať ...
14.5.2026 (SITA.sk) - Kým v západnej Európe sa parkoviská menia na malé elektrárne už niekoľko rokov, na Slovensku ide zatiaľ o raritu. Prvé firmy však začínajú objavovať potenciál solárnych carportov, ktoré dokážu vyrábať elektrinu priamo nad zaparkovanými autami. Okrem nižších účtov za energie prinášajú aj ekologický benefit a väčšiu energetickú nezávislosť.
Parkoviská pri obchodných centrách či firemných budovách dostávajú v Európe novú úlohu. Už neslúžia len vodičom, ale čoraz častejšie aj na výrobu elektriny. Kým vo viacerých krajinách EÚ sú solárne carporty bežnou súčasťou retailových parkovísk a logistických areálov, na Slovensku ide zatiaľ skôr o výnimočné projekty. To sa však začína meniť.
Prvý obchodný reťazec mení svoje parkoviská na výrobu elektriny. Spoločnosť NAY už spustila prvý projekt v Bratislave a aktuálne pokračuje v inštaláciách aj v Košiciach, Komárne a Spišskej Novej Vsi.
Riešenie funguje jednoducho - nad parkovacími miestami vznikne prestrešenie so solárnymi panelmi, ktoré vyrábajú elektrinu priamo pre daný objekt.
„Naša konštrukcia je osadená na existujúcom povrchu parkoviska bez potreby výkopov či betonáže. Inštalácia je rýchla a plynulá - na terajších projektoch sme konštrukciami prestrešili 20 parkovacích miest za 5 dní, čím sme len minimálne obmedzili prevádzku. Prístrešok vyrába elektrinu pričom zároveň poskytuje ochranu pre zaparkované vozidlá,“ povedal Samo Zálešák, expert na zelené energie, CEO slovenského startupu Zenergy. Inovatívne patentované konštrukcie solárnych carportov sú vyrábané aj montované na Slovensku.
Podľa neho budú mať nové projekty na troch nových slovenských lokalitách spolu 82 parkovacích miest a inštalovanú kapacitu 271 kWp.
Úspora energie aj nižšie emisie
Pilotný projekt v Bratislave ukazuje, že podobné riešenia môžu firmám priniesť výrazné úspory. Systém s výkonom 96 kWp dokáže ročne vyrobiť približne 100 MWh elektriny. To predstavuje úsporu približne 17-tisíc eur ročne a zníženie emisií o asi 50 ton CO₂. Návratnosť investície je približne 10 rokov a navyše je možné využiť štátne dotácie v rámci programu Zelená podnikom. Do roku 2027 NAY očakáva celkovo kapacitu 340 MWh vyrobenú z fotovoltických elektrární.
„Projekt vnímame ako investíciu do existujúceho aktíva - parkoviska, ktoré začína generovať hodnotu. Vlastná výroba energie nám zvyšuje nezávislosť od externých zdrojov, pomáha tlmiť volatilitu cien a lepšie plánovať náklady v čase. Pilotný projekt nám počas roka 2025 dokázal pokryť približne 16 percent vlastnej spotreby energie, pričom počas letných mesiacov sa podiel dostáva až na úroveň 35 percent,“ uviedol Ján Franz zo spoločnosti NAY.
Podľa odborníkov budú podobné projekty pribúdať aj v ďalších firmách. Okrem nižších nákladov totiž pomáhajú aj pri plnení ESG cieľov a znižovaní uhlíkovej stopy.
Európa zavádza povinnosti, Slovensko zatiaľ zaostáva
Dôvodom rastúceho záujmu o podobné riešenia sú vysoké ceny energií, tlak na znižovanie emisií aj snaha firiem o väčšiu energetickú nezávislosť. V niektorých krajinách sa navyše solárne parkoviská postupne stávajú povinnosťou.
„Parkoviská a fotovoltika idú dokopy. Podobne ako v prípade striech budov sa dá zužitkovať potenciál doposiaľ nevyužitých parkovacích plôch a vyrábať elektrinu blízko spotreby. V kombinácii s rozvojom elektromobility sa tu črtá zmysluplná synergia. Niektoré európske štáty dokonca idú cestou, kedy z prekrývania veľkých parkovísk solárnymi panelmi robia povinnosť,“ uviedol analytik Radovan Potočár.
Francúzsko už zaviedlo povinnosť pokryť väčšie nové parkoviská fotovoltikou minimálne na polovici ich plochy. Podobné pravidlá prijímajú aj niektoré spolkové krajiny v Nemecku.
Slovensko však v rozvoji obnoviteľných zdrojov zaostáva. Podľa dát Eurostatu a Ember pochádzalo v roku 2025 približne 47 percent elektriny v EÚ z obnoviteľných zdrojov, zatiaľ čo na Slovensku to bolo len okolo 18 percent. Solárna energia pritom u nás tvorí iba malé percento výroby elektriny.
Zdroj: SITA.sk - Z parkovísk sa stávajú elektrárne. Slovenské firmy objavujú trend, ktorý mení Európu © SITA Všetky práva vyhradené.
