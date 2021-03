Video: Everest – najťažšia cesta. Film Pavla Barabáša o dobrodružstve a prekonaní limitov prichádza v online kino premiére.

Premiéra filmu bude spojená s diskusiou so zaujímavými hosťami a uskutoční sa v piatok 12. marca o 20.20 hod. na online platforme Kino Doma. Film prináša divákom distribútor Asociácia slovenských filmových klubov.

Dá sa najťažšia cesta na Mount Everest vyliezť alpským štýlom? Jej autor, najznámejší britský horolezec Chris Bonington, sa vyjadril, že je to nemožné. Ale pre štyroch slovenských horolezcov je to výzva. V roku 1988 nastupujú do juhozápadnej steny Mount Everestu, z ktorej niet návratu...

Online kino premiéra filmu Everest – najťažšia cesta sa uskutoční na platforme Kino Doma. Bezprostredne po premietaní filmu sa na rovnakej stránke začne diskusia s režisérom Pavlom Barabášom a hosťom, legendárnym horolezcom Zoltánom Demjánom. Demján je jediný žijúci Slovák, ktorý vystúpil na horu Mount Everest bez kyslíka. Debatu moderuje cestovateľ a zakladateľ portálu Dobrodruh.sk, Jozef Terem. Diváci sa môžu zapojiť do diskusie prostredníctvom otázok, ktoré napíšu do chatu v okienku vedľa streamovaného videa. „Sme veľmi radi, že platforma Kino Doma ponúka možnosti, kedy aspoň virtuálne zdieľame zážitok premiéry s pridanou hodnotou interakcie s tvorcami, čo všetkých fanúšikov kvalitného klubového filmu určite poteší,“ uvádza Lucia Mandincová, PR a marketing ASFK, ktorá touto cestou pozýva divákov na premietanie s diskusiou.

Film Everest – najťažšia cesta majstrovsky a zároveň citlivo spracováva jednu z najväčších tragédií Slovákov v Himalájach. Dokument získal množstvo významných ocenení na medzinárodných festivaloch v krajinách ako Argentína, Macedónsko, či Španielsko. „Režisér dojímavým spôsobom ukázal zodpovednosť lídra expedície v extrémnych podmienkach,“ vyjadrenie poroty Medzinárodného festivalu horských filmov Sila hôr v Poľsku.

Niekedy o výsledku expedície rozhoduje len kúsok šťastia

Na najvyššej hore sveta Mount Evereste je najstrmšou a najťažšou juhozápadná stena. Jej prelezenie bolo svetovou výzvou, a preto sa o to pokúšalo mnoho veľkých medzinárodných expedícií. Až v roku 1975 sa podarilo osemnástim členom britskej výpravy za pomoci štyridsiatich šerpov, fixných lán a kyslíkových prístrojov preliezť obávanou stenou. Vedúci výpravy Chris Bonington dostal za tento úspech Rad britského impéria a cestu nazval The Hard Way (Ťažká cesta). Vo svojej rovnomennej knihe, ktorá sa stala aj na Slovensku bestsellerom, napísal: "V Himalájach sa stále viac presadzuje alpský štýl – bez podpory výškových nosičov, bez fixných lán, bez kyslíka. V juhozápadnej stene Mount Everestu však o podobnom prístupe nemôže byť ani reč!“ Jeho úvaha sa tak stala výzvou pre generáciu nastupujúcich najlepších horolezcov sveta.

Štyria slovenskí horolezci nastúpili do tejto steny v roku 1988. Keby mali viac šťastia stali by sa najlepšími z najlepších. Filmový dokument Pavla Barabáša je emotívnou pamiatkou na tých, čo Mount Everest najťažšou cestou alpským štýlom vyliezli, no naspäť sa nevrátili.

Prekonávanie limitov

„Počiatky všetkých prelomových udalostí sa javia ako šialenstvo. Ľudia plávali na lodiach do neznáma, kráčali po nekonečných snežných planinách, liezli do útrob zeme. A niektorých to ťahalo nahor – na najvyššie štíty našej planéty najťažšími cestami, aby skúsili, čo je v ľudských silách. Dokument Everest - najťažšia cesta je ukážkou húževnatosti, pevnej vôle a presvedčenia, ktoré poháňa ľudí vpred k prekonávaniu vlastných limitov.“ uviedol režisér filmu Pavol Barabáš.

Harmónia vzťahu človeka a Zeme

Pavol Barabáš zachytil svoj pohľad na našu planétu vo viac ako 50 dokumentárnych filmoch. Má za sebou niekoľko objavných expedícií: od nájdenia civilizáciou nedotknutých ľudí doby kamennej v pralesoch Novej Guiney, cez absolvovanie prvého prechodu Ellsworthovho pohoria v Antarktíde až po objavenie niekoľkých megajaskýň v stolových horách Venezuely. Pešo dosiahol Severný aj Južný pól, žil s Pygmejmi v Kongu, s kmeňom Suri v Etiópii aj s indiánmi v amazonskom pralese. Prešiel najťažšie kaňony sveta a zlanil dva najvyššie vodopády našej planéty. Téme najvyšších svetových hôr sa venuje už od začiatku svojej tvorby. Jeho filmy sú najmä o tom, ako by sa človek mal správať k našej Zemi, a to nielen vysoko v horách.

Link na podujatie: https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-425013