Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Belgický svetobežník Saintfiet opúšťa post trénera reprezentácie Mali
Tom Saintfiet strávil vo funkcii necelé dva roky a jeho zverencom nevyšiel boj o zisk miestenky na MS 2026. Belgický tréner Tom Saintfiet už nie je koučom futbalovej reprezentácie afrického Mali. ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Tom Saintfiet strávil vo funkcii necelé dva roky a jeho zverencom nevyšiel boj o zisk miestenky na MS 2026.
Belgický tréner Tom Saintfiet už nie je koučom futbalovej reprezentácie afrického Mali. Päťdesiattriročný svetobežník o svojom odchode z postu informoval na sociálnych sieťach. Neskôr aj miestna futbalová federácia potvrdila, že Saintfiet po dvoch rokoch podal rezignáciu.
Belgický kormidelník sa poďakoval svojim hráčom, realizačnému tímu, federácii, vláde, médiám a fanúšikom za spoločné dva fantastické roky v Malí. Pod jeho vedením sa však reprezentácii Mali nepodarilo kvalifikovať na majstrovstvá sveta 2026, keď v kvalifikačnej skupine skončila na treťom mieste za Ghanou a Madagaskarom.
Cieľom Saintfieta bol postup do semifinále Afrického pohára národov 2025 v Maroku, no vo štvrťfinále futbalisti Mali prehrali so Senegalčanmi.
Tom Saintfiet viedol až šesť afrických reprezentačných tímov, pred Mali pracoval aj v Namíbii, Etiópii, Malawi, Togu a Gambii. Okrem toho trénoval aj kluby v Tanzánii a Juhoafrickej republike.
Zdroj: SITA.sk - Belgický svetobežník Saintfiet opúšťa post trénera reprezentácie Mali © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický tréner Tom Saintfiet už nie je koučom futbalovej reprezentácie afrického Mali. Päťdesiattriročný svetobežník o svojom odchode z postu informoval na sociálnych sieťach. Neskôr aj miestna futbalová federácia potvrdila, že Saintfiet po dvoch rokoch podal rezignáciu.
Belgický kormidelník sa poďakoval svojim hráčom, realizačnému tímu, federácii, vláde, médiám a fanúšikom za spoločné dva fantastické roky v Malí. Pod jeho vedením sa však reprezentácii Mali nepodarilo kvalifikovať na majstrovstvá sveta 2026, keď v kvalifikačnej skupine skončila na treťom mieste za Ghanou a Madagaskarom.
Cieľom Saintfieta bol postup do semifinále Afrického pohára národov 2025 v Maroku, no vo štvrťfinále futbalisti Mali prehrali so Senegalčanmi.
Tom Saintfiet viedol až šesť afrických reprezentačných tímov, pred Mali pracoval aj v Namíbii, Etiópii, Malawi, Togu a Gambii. Okrem toho trénoval aj kluby v Tanzánii a Juhoafrickej republike.
Zdroj: SITA.sk - Belgický svetobežník Saintfiet opúšťa post trénera reprezentácie Mali © SITA Všetky práva vyhradené.
