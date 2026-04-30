Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

30. apríla 2026

Paríž Saint-Germain nastúpi v odvete semifinále LM v Mníchove bez zraneného Hakimiho


Tagy: Liga majstrov 2025/2026

Marocký obranca Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále LM, no otázne je aj jeho štart na MS 2026. Obranca Achraf Hakimi vynechá odvetný duel semifinále Ligy majstrov, v ktorom sa jeho Paríž ...



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Marocký obranca Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále LM, no otázne je aj jeho štart na MS 2026.


Obranca Achraf Hakimi vynechá odvetný duel semifinále Ligy majstrov, v ktorom sa jeho Paríž Saint-Germain predstaví na pôde Bayernu Mníchov. Ako informovalo vedenie obhajcu titulu v LM, dôvodom je zranenie stehna.

V prvom súboji futbalisti PSG zvíťazili doma 5:4, druhé stretnutie je na programe 6. mája v Mníchove. Strata Hakimiho je pre trénera Luisa Enriqueho výrazná komplikácia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Hakimi absolvoval záverečné minúty prvého zápasu v bolestiach, keďže už nebolo možné vykonať ďalšiu striedanie. "Hakimi bude mimo hry niekoľko týždňov," uviedli zástupcovia PSG po presnom diagnostikovaní zranenia pravého stehna.

Na poste pravého obrancu tak pravdepodobne nastúpi dvadsaťročný stredopoliar Warren Zaire-Emery. Hakimi, ktorý skončil v minuloročnom hlasovaní o Zlatú loptu na 6. mieste, je aktuálne otázny aj v súvislosti s účinkovaním reprezentácie Maroka na tohtoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.


Zdroj: SITA.sk - Paríž Saint-Germain nastúpi v odvete semifinále LM v Mníchove bez zraneného Hakimiho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2025/2026
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 