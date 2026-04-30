Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Paríž Saint-Germain nastúpi v odvete semifinále LM v Mníchove bez zraneného Hakimiho
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Marocký obranca Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále LM, no otázne je aj jeho štart na MS 2026. Obranca Achraf Hakimi vynechá odvetný duel semifinále Ligy majstrov, v ktorom sa jeho Paríž ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Marocký obranca Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále LM, no otázne je aj jeho štart na MS 2026.
Obranca Achraf Hakimi vynechá odvetný duel semifinále Ligy majstrov, v ktorom sa jeho Paríž Saint-Germain predstaví na pôde Bayernu Mníchov. Ako informovalo vedenie obhajcu titulu v LM, dôvodom je zranenie stehna.
V prvom súboji futbalisti PSG zvíťazili doma 5:4, druhé stretnutie je na programe 6. mája v Mníchove. Strata Hakimiho je pre trénera Luisa Enriqueho výrazná komplikácia.
Hakimi absolvoval záverečné minúty prvého zápasu v bolestiach, keďže už nebolo možné vykonať ďalšiu striedanie. "Hakimi bude mimo hry niekoľko týždňov," uviedli zástupcovia PSG po presnom diagnostikovaní zranenia pravého stehna.
Na poste pravého obrancu tak pravdepodobne nastúpi dvadsaťročný stredopoliar Warren Zaire-Emery. Hakimi, ktorý skončil v minuloročnom hlasovaní o Zlatú loptu na 6. mieste, je aktuálne otázny aj v súvislosti s účinkovaním reprezentácie Maroka na tohtoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Paríž Saint-Germain nastúpi v odvete semifinále LM v Mníchove bez zraneného Hakimiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Brankár Zaragozy Andrada dostal za úder súpera dlhý dištanc. Ako rozhodla príslušná komisia?
Belgický svetobežník Saintfiet opúšťa post trénera reprezentácie Mali
