Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
Úvodná strana
Archív správ
Denník - Správy
|Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
06. marca 2026
Benátska komisia sa na svojom 146. zasadnutí bude venovať neziskovkám aj trestnému činu zneužívania práva
Do 7. marca bude v Benátkach zasadať Benátska komisia, na svojom 146. zasadnutí sa bude venovať aj zákonu SR o neziskových organizáciách a návrhu legislatívnych zmien ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Do 7. marca bude v Benátkach zasadať Benátska komisia, na svojom 146. zasadnutí sa bude venovať aj zákonu SR o neziskových organizáciách a návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa trestného činu zneužívania práva. Informovali o tom z Ústavného súdu SR.
Spresnili, že do programu je zaradené pokračujúce stanovisko k zákonu, ktorým sa mení zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich služby všeobecného záujmu a ďalšie súvisiace zákony, a to tiež v súvislosti s nálezom ústavného súdu. Venovať sa bude aj spoločnému stanovisku Benátskej komisie a Generálneho riaditeľstva pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy k návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa trestného činu zneužívania (ohýbania) práva.
O toto stanovisko Benátsku komisiu požiadal minister spravodlivosti Boris Susko vlani v októbri. Na zasadnutí bude Slovensko zastupovať stála členka Benátskej komisie sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová.
„Účastníci zasadnutia Benátskej komisie sa tiež budú venovať návrhu zákona týkajúceho sa postavenia sudcov vymenovaných alebo povýšených v rokoch 2018 až 2025 v Poľsku, stanovisku k navrhovaným zmenám a doplneniam ústavy Fínska týkajúcim sa nezávislosti súdnictva, stanovisku k dodatku zákona o Národnom rozhlase a televízii Lotyšska a stanovisku k ústavným a zákonným zmenám súdnictva v Peru. Predmetom rokovania bude aj návrh revidovanej správy o slobode prejavu, zákaze nenávistných prejavov a podpore pluralizmu v kontexte volebných kampaní, návrh predbežnej správy o rovnováhe medzi základnými právami a slobodami týkajúcimi sa násilnej pornografie v judikatúre európskych ústavných súdov a medzinárodných tribunálov,” uviedli zo slovenského ústavného súdu. Doplnili, že súčasťou programu je aj prijatie výročnej správy o činnosti za minulý rok.
Zdroj: SITA.sk - Benátska komisia sa na svojom 146. zasadnutí bude venovať neziskovkám aj trestnému činu zneužívania práva © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyjadrenie Ústavného súdu
„Účastníci zasadnutia Benátskej komisie sa tiež budú venovať návrhu zákona týkajúceho sa postavenia sudcov vymenovaných alebo povýšených v rokoch 2018 až 2025 v Poľsku, stanovisku k navrhovaným zmenám a doplneniam ústavy Fínska týkajúcim sa nezávislosti súdnictva, stanovisku k dodatku zákona o Národnom rozhlase a televízii Lotyšska a stanovisku k ústavným a zákonným zmenám súdnictva v Peru. Predmetom rokovania bude aj návrh revidovanej správy o slobode prejavu, zákaze nenávistných prejavov a podpore pluralizmu v kontexte volebných kampaní, návrh predbežnej správy o rovnováhe medzi základnými právami a slobodami týkajúcimi sa násilnej pornografie v judikatúre európskych ústavných súdov a medzinárodných tribunálov,” uviedli zo slovenského ústavného súdu. Doplnili, že súčasťou programu je aj prijatie výročnej správy o činnosti za minulý rok.
