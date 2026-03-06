Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Benátska komisia sa na svojom 146. zasadnutí bude venovať neziskovkám aj trestnému činu zneužívania práva


Tagy: Zákon o neziskových organizáciách zneužívanie právomoci

Do 7. marca bude v Benátkach zasadať Benátska komisia, na svojom 146. zasadnutí sa bude venovať aj zákonu SR o neziskových organizáciách a návrhu legislatívnych zmien ...



Zdieľať
66857f2b79a61578407336 676x370 6.3.2026 (SITA.sk) - Do 7. marca bude v Benátkach zasadať Benátska komisia, na svojom 146. zasadnutí sa bude venovať aj zákonu SR o neziskových organizáciách a návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa trestného činu zneužívania práva. Informovali o tom z Ústavného súdu SR.

Zneužívanie práva


Spresnili, že do programu je zaradené pokračujúce stanovisko k zákonu, ktorým sa mení zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich služby všeobecného záujmu a ďalšie súvisiace zákony, a to tiež v súvislosti s nálezom ústavného súdu. Venovať sa bude aj spoločnému stanovisku Benátskej komisie a Generálneho riaditeľstva pre ľudské práva a právny štát (DGI) Rady Európy k návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa trestného činu zneužívania (ohýbania) práva.

O toto stanovisko Benátsku komisiu požiadal minister spravodlivosti Boris Susko vlani v októbri. Na zasadnutí bude Slovensko zastupovať stála členka Benátskej komisie sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová.

Vyjadrenie Ústavného súdu


„Účastníci zasadnutia Benátskej komisie sa tiež budú venovať návrhu zákona týkajúceho sa postavenia sudcov vymenovaných alebo povýšených v rokoch 2018 až 2025 v Poľsku, stanovisku k navrhovaným zmenám a doplneniam ústavy Fínska týkajúcim sa nezávislosti súdnictva, stanovisku k dodatku zákona o Národnom rozhlase a televízii Lotyšska a stanovisku k ústavným a zákonným zmenám súdnictva v Peru. Predmetom rokovania bude aj návrh revidovanej správy o slobode prejavu, zákaze nenávistných prejavov a podpore pluralizmu v kontexte volebných kampaní, návrh predbežnej správy o rovnováhe medzi základnými právami a slobodami týkajúcimi sa násilnej pornografie v judikatúre európskych ústavných súdov a medzinárodných tribunálov,” uviedli zo slovenského ústavného súdu. Doplnili, že súčasťou programu je aj prijatie výročnej správy o činnosti za minulý rok.


Zdroj: SITA.sk - Benátska komisia sa na svojom 146. zasadnutí bude venovať neziskovkám aj trestnému činu zneužívania práva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zákon o neziskových organizáciách zneužívanie právomoci
nasledujúci článok >>
Slovensko reaguje na situáciu v Maskate, na letisko vyslalo konzulárno-krízový tím – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rašimu už doručili legislatívny podnet od Žilinku na zmenu Trestného zákona

