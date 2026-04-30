 Meniny má Anastázia
 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Berlín je pripravený na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v Nemecku


Vláda zdôrazňuje význam transatlantického partnerstva napriek napätiu s Washingtonom.



30.4.2026 (SITA.sk) - Vláda zdôrazňuje význam transatlantického partnerstva napriek napätiu s Washingtonom.

Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov na svojom území, ktoré naznačil prezident USA Donald Trump, zároveň však trvá na zachovaní silného transatlantického partnerstva.


Vyhlásenia prichádzajú na pozadí sporov medzi Washingtonom a kancelárom Friedrichom Merzom v súvislosti s vojnou v Iráne.



Koordinácia so spojencami


Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol, že Berlín situáciu pozorne sleduje a konzultuje v rámci NATO.


„Sme na to pripravení, intenzívne o tom diskutujeme a očakávame rozhodnutia zo strany Američanov,“ povedal. Dodal, že akékoľvek kroky budú koordinované so spojencami.


Merz sa snažil zmierniť napätie a zdôraznil spoločné záujmy. „Naše smerovanie zostáva orientované na jednotné NATO a spoľahlivé transatlantické partnerstvo,“ uviedol s tým, že Nemecko je v úzkom kontakte s Washingtonom.



Ostré slová


Diskusia o možnom presune amerických síl nie je nová, no aktuálne ju oživili ostré vyjadrenia medzi oboma lídrami.


Trump kritizoval Merza za jeho postoj k Iránu a naznačil, že Spojené štáty zvažujú redukciu svojich jednotiek v Nemecku.



Pilier NATO


Wadephul však upozornil, že kľúčové americké základne v krajine zostávajú nevyhnutné. Ako príklad uviedol leteckú základňu Ramstein, ktorá má podľa neho nenahraditeľnú úlohu pre USA aj Európu.


V Nemecku sú dlhodobo dislokované desaťtisíce amerických vojakov a ich prítomnosť je považovaná za dôležitý pilier bezpečnosti NATO v Európe.




Zdroj: SITA.sk - Berlín je pripravený na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v Nemecku © SITA Všetky práva vyhradené.

Izrael podľa Inštitútu ľudských práv uniesol slovenského občana, Blanár dostal otvorený list
Cintula nemal stáť pred súdom. Mali tam byť tí, ktorí z neho vychovali teroristu, povedal Fico – VIDEO

