 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
 24hod.sk    Z domova

30. apríla 2026

Izrael podľa Inštitútu ľudských práv uniesol slovenského občana, Blanár dostal otvorený list


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Riaditeľ IĽP Únos

Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi, zdôraznil riaditeľ IĽP. Mimovládna organizácia



30.4.2026 (SITA.sk) - Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi, zdôraznil riaditeľ IĽP.


Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) sa obrátila otvorených listom na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) vo veci občana SR Martina Panulina. Ako mimovládka informovala, dotyčný bol v noci na štvrtok v medzinárodných vodách unesený izraelskou armádou (IDF) z lode, ktorá bola súčasťou humanitárnej flotily Global Sumud snažiacej sa doviezť potraviny a lieky do Gazy.

Žiadajú predvolanie izraelského veľvyslanca


Vyzývame ministra zahraničných vecí, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Izraela na Slovensku Jacoba Yanovskeho a žiadal prepustenie občana SR Martina Panulina. Pán Panulin bol v noci na dnes unesený v medzinárodných vodách izraelskou armádou, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Takéto konanie IDF je na úrovni pirátstva a terorizmu. Máme obavy o zdravie a život pána Panulina a to najmä vzhľadom na nehumánne zaobchádzanie s unesenými minulý rok. Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi,” zdôraznil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Právnička organizácie Katarína Klimentová doplnila, že Izrael nemá právo zasahovať takýmto spôsobom v medzinárodných vodách, je to ilegálne.

Považujeme zadržanie občana SR, ktorý nepredstavoval žiadne bezpečnostné riziko, za nepriateľský akt voči Slovenskej republike a žiadame ústavných činiteľov, aby sa pripojili k ostatným svetovým lídrom žiadajúcim od izraelskej vlády, aby dodržiavali svoje platné záväzky. Na tomto mieste nemôžem nespomenuť, že SR s Izraelom stále spolupracuje v zbraňovej oblasti. Je najvyšší čas, aby naša vláda túto spolupráca ukončila a podporila sankcie voči Izraelu v súvislosti s podozrením, že v Pásme Gazy pácha genocídu," dodala Klimentová.

Ministerstvo situáciu sleduje


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii zdôraznilo, že situáciu v regióne pozorne sleduje. „Podľa dostupných informácií izraelské bezpečnostné sily zadržali niektorých aktivistov smerujúcich do pásma Gazy. Zadržané osoby majú byť prevezené do prístavu Ašdod, kde sa uskutoční ich registrácia. Príchod do Ašdodu sa predbežne očakáva v sobotu 2. mája vo večerných hodinách," uviedol rezort.

Vyrozumenie jednotlivých veľvyslanectiev o zadržaní ich občanov sa podľa ministerstva očakáva až po ukončení týchto registračných procedúr a identifikácii aktivistov, t. j. prítomnosť zástupcov veľvyslanectiev nebude možná do ukončenia registrácie v Ašdode.

Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive v prípade potvrdenia zadržania slovenských občanov bude podľa ministerstva zahraničia poskytovať náležitú konzulárnu asistenciu. „Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tel Avive zároveň aj naďalej upozorňuje na platné cestovné odporúčanie 4. stupňa (odporúčanie opustiť krajinu) pre celé územie Izraela a Palestíny," dodal rezort.


Zdroj: SITA.sk - Izrael podľa Inštitútu ľudských práv uniesol slovenského občana, Blanár dostal otvorený list

