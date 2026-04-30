Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Cintula nemal stáť pred súdom. Mali tam byť tí, ktorí z neho vychovali teroristu, povedal Fico – VIDEO
Premiér sa zmienil o predstaviteľoch opozície a redaktoroch médií, ktorí podľa neho vyostrujú atmosféru v spoločnosti. Pred súdom vo veci atentátu na predsedu vlády
Pred súdom vo veci atentátu na predsedu vlády Roberta Fica nemal podľa jeho vlastných slov stáť „neborák" Juraj Cintula, ale mali tam stáť tí, ktorí ho ako teroristu vychovali. Premiér to uviedol v stanovisku k stredajšiemu právoplatnému odsúdeniu Cintulu na trest 21 rokov. Podľa Fica bol odsúdený politickým aktivistom strany Demokrati, chodil na opozičné mítingy a sám bol politicky aktívny.
„Keď počúvate ľudí, ako je Naď, Galko, Matovič, Pročko, Hlina či Šimečka, Korčok, Grohling alebo neúnavne im asistujúcich KDH-kov, alebo sledujete šéfredaktorov a redaktorov niektorých protivládnych a protislovenských médií, ktorých mená nestoja ani za zmienku, po krátkej dobe nadobudnete presvedčenie, že najlepší skutok, ktorý môžete pre Slovensko urobiť, je zobrať zbraň a vyriešiť politicky ťažko riešiteľný politický problém – zbaviť sa premiéra, ktorý, hnusák jeden hnusný, nechce ani za psiu mater pustiť elitu z bratislavskej kaviarne k moci," uviedol Fico.
Pripomenul pritom, že do trestného konania nijako nezasahoval, nič od odsúdeného nechce a osobne mu odpustil, hoci mu spôsobil utrpenie, ktoré neželá ani najväčšiemu zloduchovi.
„Okrem iného mi prestrelil celú brušnú dutinu, projektilom rozsekal tenké črevo a bedrový kĺb rozbil na franforce. V priebehu pár dní som bol trikrát operovaný a užil som si svoje. Mal som aj šťastie, pretože guľka, ktorá mi mierila na srdce, mi zanechala na hrudi len spáleninu v tvare ,véčkaʻ, pretože som sa obrátil strelcovi bokom. Nie, nie je to to véčko, ktoré tak často opozícia ukazuje na znak víťazstva v nasledujúcich voľbách. Je to véčko víťazstva terorizmu," vyhlásil Fico.
Vláda, ktorú vedie, podľa premiéra, neprovokuje verejnú atmosféru vykopávaním dverí oponentov a zatváraním ich bez akýchkoľvek dôvodov.
„Naši voliči sa za to na nás aj hnevajú. My touto cestou nepôjdeme. Opozícia sa z 15. mája 2024 nepoučila. Je ešte agresívnejšia, posiela nám na vládne podujatia platených krikľúňov, ktorí urážajú a provokujú, nemajú problém zneužiť aj maloleté deti. Aby opozícia zmazala dopad atentátu, spoločne s protivládnymi médiami podporuje teórie, že 15. mája pred dvoma rokmi sa nič nestalo, že to bolo divadlo. No brucho a jazvy nebudem nikomu ukazovať, ale snáď stačí, že rozhodli dva súdy, ktoré poslali vychovaného teroristu na dlho do väzenia," doplnil premiér.
Faktom podľa neho ostáva, že opozícia si umyla ruky ako Pilát Pontský. „Nevyšlo, nevadí, veď výchova teroristov pokračuje úspešne ďalej. Je len otázkou času a miesta, ktorý z nich udrie," dodal Fico.
Najvyšší súd SR v stredu 29. apríla potvrdil pre Juraja Cintulu trest 21 rokov väzenia za atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Odvolací súd síce zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu z októbra 2025, obžalovaného však rovnako uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku a uložil mu rovnaký trest. Štvrtkové rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Cintula tak z výkonu väzby prešiel do výkonu trestu v ústave s najvyšším stupňom stráženia.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Cintula postrelil 15. mája 2024 v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí, aby si s nimi podal ruku. Cintula vtedy na premiéra päťkrát vystrelil z pištole kalibru deväť milimetrov, pričom ho zasiahol do trupu a brušnej dutiny. Bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe v tejto súvislosti Cintulu obvinila pôvodne z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok. Obžalovaný chcel totiž podľa výsledkov vyšetrovania Ficovi natrvalo znemožniť výkon funkcie predsedu vlády a tým paralyzovať fungovanie kabinetu.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Do trestného konania nezasahoval
Vláda neprovokuje verejnú atmosféru
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Berlín je pripravený na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v Nemecku
Berlín je pripravený na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v Nemecku
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota otvorila po modernizácii predajňu Tempo v Nových Zámkoch
COOP Jednota otvorila po modernizácii predajňu Tempo v Nových Zámkoch