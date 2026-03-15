Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Bez zásadných zmien môžu mať verejné financie vážne problémy, tvrdí Kollár – VIDEO
Tagy: Dôchodky Rozhovor Verejné financie
Slovensko podľa predsedu strany Právo na pravdu Zoroslava Kollára nemalo za viac ako tri desaťročia samostatnosti jasnú ...
15.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko podľa predsedu strany Právo na pravdu Zoroslava Kollára nemalo za viac ako tri desaťročia samostatnosti jasnú stratégiu ekonomického rozvoja. V rozhovore pre SITA uviedol, že politické rozhodovanie sa dlhodobo riadi len štvorročnými volebnými cyklami.
„Generálny problém Slovenska za 34 rokov je jeden – nikto neurobil strategický plán rozvoja krajiny. Politický aj ekonomický život sa riadi iba v štvorročných intervaloch,“ povedal Kollár.
Podľa neho krajina stále nevie, ktoré odvetvia chce systematicky rozvíjať, akých investorov podporovať a ktoré projekty, naopak, odmietnuť.
Za jeden z krokov k ozdraveniu verejných financií považuje zníženie počtu ministerstiev. „Z pätnástich ministerstiev by malo byť maximálne osem, pretože Slovensko je príliš malá krajina na to, aby sme si mohli dovoliť takýto drahý štátny aparát platiť,“ uviedol. Zároveň by však podľa neho malo vzniknúť nové ministerstvo, ktoré by sa venovalo strategickému plánovaniu.
„Potrebujeme ministerstvo pre rozvoj a stratégiu, ktoré by sa zaoberalo dlhodobým plánovaním. Politici dnes iba hasia požiare, ale nie typu, že zachraňujeme občanov alebo ekonomiku. Oni to robia vždy len preto, aby tých ľudí zaujali. Typický príklad je 13. dôchodok,“ poukázal.
Kollár kritizoval aj motivácie časti politikov. Tvrdí, že politika sa často využíva na obsadzovanie pozícií pre známych či straníkov.
„Politik by nemal ísť do politiky s cieľom zamestnať kamarátov známych, príbuzných a ešte zbohatnúť. Žiaľ, výsledky a každodenný život ukazujú, že takto to často funguje,“ povedal.
Podľa Kollára sa Slovensko nachádza v kritickej ekonomickej situácii a bez zásadných zmien môže čeliť vážnym problémom s verejnými financiami. „Ak sa nič radikálne nestane, o tri až štyri roky môže byť krajina vo veľmi vážnych problémoch. O tom, aké budú 13. dôchodky, aké budú sociálne dávky, nebudeme rozhodovať my, občania ani politici, ale zástupcovia veriteľov,“ domnieva sa Kollár.
Strategický plán
Kritická ekonomická situácia
>>> Celý rozhovor so Zoroslavom Kollárom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
