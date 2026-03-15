 24hod.sk    Zo zahraničia

15. marca 2026

Zelenskyj: Jarná ofenzíva Rusov zlyhala, okupanti to skúšajú infiltráciou – FOTO


Jarná operácia Rusov na ukrajinskom fronte zlyhala a nemajú žiadnu rozsiahlu operáciu, no napriek tomu sa naďalej pokúšajú o rôzne aktivity. Všetko sa zmenilo Ako referuje web liga.net, na ...



15.3.2026 (SITA.sk) - Jarná operácia Rusov na ukrajinskom fronte zlyhala a nemajú žiadnu rozsiahlu operáciu, no napriek tomu sa naďalej pokúšajú o rôzne aktivity.

Všetko sa zmenilo


Ako referuje web liga.net, na stretnutí s novinármi to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Aby som citoval naše vojenské velenie, jarná kampaň Rusov už zlyhala. Pretože bola v plnom rozsahu plánovaná na začiatok jari,“ povedal Zelenskyj. Dodal však, že Rusi nemajú žiadne veľké pauzy, pretože vojna sa zmenila.

„V prvom roku všetci prežili zimu, pretože chápali, že v zime sa nekonajú žiadne útočné akcie. Všetko sa zmenilo. Naopak, vo vnútri krajiny všetci chceli jar pre problémy s dodávkou elektriny a na fronte sa báli, pretože bude voda a problémy s pohybom, používaním techniky a tak ďalej. Jarnú kampaň, ako bola plánovaná, Rusi v tejto jari utopili, nedokázali postúpiť,“ vysvetlil ukrajinský prezident.

Pokusy o infiltráciu


Zelenskyj poznamenal, že Rusi podnikajú útočné akcie, ale všetky sú rovnaké - skúšajú to pokusmi o infiltráciu a nemôžu sa podľa neho prebiť s technikou, pretože ju ukrajinský sily ničia. „Preto nemajú žiadne rozsiahle operácie, hoci sa stále snažia pôsobiť na rôznych častiach frontu infiltračnou taktikou a neustálymi útokmi. Naši vojaci ich ničia,“ podotkol Zelenskyj.

Ruskí okupanti sa pokúšajú „niečo urobiť“ v záporožskom, pokrovskom, huľajpoľskom a južnom smere. Podľa Zelenského sa tiež budú chcieť opäť dostať do Kupianska v Charkovskej oblasti. Zelenskyj tvrdí, Rusko momentálne nemá žiadne sily v Sumskej a Černihivskej oblasti. „Všetkých odtiaľ presunuli na Donbas a potom z Donbasu do Huľajpole, na juh. Zatiaľ je to v poriadku,“ skonštatoval Zelenskyj.

Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Jarná ofenzíva Rusov zlyhala, okupanti to skúšajú infiltráciou – FOTO

