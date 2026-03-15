 24hod.sk    Zo zahraničia

15. marca 2026

Trump kritizuje Zelenského, dohoda s ním je vraj ťažšia než s Putinom


Sankcie proti ruskej rope opätovne vstúpia do platnosti po skončení „krízy“ na Blízkom východe, povedal americký prezident



americky prezident donald trump 676x451 15.3.2026 (SITA.sk) - Sankcie proti ruskej rope opätovne vstúpia do platnosti po skončení „krízy“ na Blízkom východe, povedal americký prezident Donald Trump v rozhovore pre NBC News.

Chce mať ropu


Na otázku ohľadom jeho rozhodnutia dočasne zrušiť niektoré sankcie na ruskú ropu uprostred rastúcich svetových cien Trump odpovedal: „Chcem mať ropu pre celý svet. Chcem mať ropu.“

Dodal, že sankcie, ktoré boli uvalené po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, „sa vrátia hneď, ako kríza (na Blízkom východe) skončí“.


Skok cien energií, ktorý vznikol v dôsledku vojny medzi Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu, ovplyvnil aj situáciu na Ukrajine.

Kritika lídrov


Trumpa sa tiež pýtali na kritiku niektorých zahraničných lídrov týkajúcu sa zrušenia sankcií. On však priamo nereagoval a namiesto toho svoj hnev nasmeroval na svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského.

„Prekvapuje ma, že Zelenskyj nechce uzavrieť dohodu. Povedzte Zelenskému, aby uzavrel dohodu,“ povedal americký prezident a dodal, že ruský vodca Vladimir Putin je údajne pripravený dohodnúť sa.

Je oveľa ťažšie dosiahnuť dohodu so Zelenským,“ poznamenal americký prezident.



Zdroj: SITA.sk - Trump kritizuje Zelenského, dohoda s ním je vraj ťažšia než s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.

