Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Trump kritizuje Zelenského, dohoda s ním je vraj ťažšia než s Putinom
Sankcie proti ruskej rope opätovne vstúpia do platnosti po skončení „krízy“ na Blízkom východe, povedal americký prezident
15.3.2026 (SITA.sk) - Sankcie proti ruskej rope opätovne vstúpia do platnosti po skončení „krízy“ na Blízkom východe, povedal americký prezident Donald Trump v rozhovore pre NBC News.
Chce mať ropu
Na otázku ohľadom jeho rozhodnutia dočasne zrušiť niektoré sankcie na ruskú ropu uprostred rastúcich svetových cien Trump odpovedal: „Chcem mať ropu pre celý svet. Chcem mať ropu.“
Dodal, že sankcie, ktoré boli uvalené po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, „sa vrátia hneď, ako kríza (na Blízkom východe) skončí“.
Skok cien energií, ktorý vznikol v dôsledku vojny medzi Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu, ovplyvnil aj situáciu na Ukrajine.
Kritika lídrov
Trumpa sa tiež pýtali na kritiku niektorých zahraničných lídrov týkajúcu sa zrušenia sankcií. On však priamo nereagoval a namiesto toho svoj hnev nasmeroval na svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského.
„Prekvapuje ma, že Zelenskyj nechce uzavrieť dohodu. Povedzte Zelenskému, aby uzavrel dohodu,“ povedal americký prezident a dodal, že ruský vodca Vladimir Putin je údajne pripravený dohodnúť sa.
„Je oveľa ťažšie dosiahnuť dohodu so Zelenským,“ poznamenal americký prezident.
Zdroj: SITA.sk - Trump kritizuje Zelenského, dohoda s ním je vraj ťažšia než s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.
