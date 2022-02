Biden: Nord Stream 2 nebude v prevádzke, ak Rusko zaútočí na Ukrajinu

Americký prezident Joe Biden v pondelok vyhlásil, že "plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) do Európy už nebude (v prevádzke), ak Rusko podnikne s tankami a vojakmi inváziu na Ukrajinu". Informovala o tom tlačová agentúra AP.





Biden sa takto vyjadril počas spoločnej tlačovej konferencie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Bielom dome, krátko po tom, čo sa obaja lídri stretli na rozhovoroch o vyostrujúcej sa rusko-ukrajinskej kríze.Biden podľa agentúry AFP zdôraznil, že ak ruské tanky alebo vojaci prekročia hranicu Ukrajiny, sporný plynovod Nord Stream 2 privádzajúci ruský zemný plyn do Európy a Nemecka bude zatvorený. "Sľubujem vám, že ho zatvoríme," vyhlásil.Biely dom čoraz naliehavejšie varuje pred vojenským konfliktom. Biden sa snaží upevniť podporu medzi európskymi spojencami pre tvrdé ekonomické sankcie proti Rusku, ak podnikne inváziu na Ukrajinu. Rusko pri jej hraniciach zhromaždilo vyše 100.000 vojakov a práve to vyvoláva na Západe obavy z útoku. Moskva popiera, že plánuje útok na Ukrajinu.Americký prezident tiež na tlačovej konferencii vyhlásil, že Nemecko je spoľahlivý spojenec. Reagoval tým na kritiku, že Berlín sa plne nezapája do snáh pod vedením USA vytvárať protitlak k ruskému vojenskému tlaku na Ukrajinu."Nemecko je úplne spoľahlivé - úplne, absolútne, dokonale spoľahlivé. Vonkoncom nemám o Nemecku žiadne pochybnosti," uviedol Biden, vedľa ktorého stál v Bielom dome nemecký kancelár Scholz.Scholz povedal: "Konáme spoločne, sme úplne jednotní a nebudeme robiť rozdielne kroky - budeme robiť rovnaké kroky a budú voči Rusku veľmi, veľmi tvrdé."