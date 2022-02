Putin: Niektoré Macronove návrhy na riešenie krízy je možné prevziať

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok neskoro večer vyhlásil, že niekoľko návrhov predložených francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na rozhovoroch v Moskve môže tvoriť základ pre pokrok v kríze okolo Ukrajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.





"Niekoľko jeho myšlienok, návrhov... je možné brať ako základ pre nasledujúce kroky," povedal Putin po vyše päťhodinových rozhovoroch s Macronom v Kremli.Putin neuviedol žiadne podrobnosti, ale dodal, že obaja lídri budú spolu telefonovať po tom, ako Macron v utorok absolvuje stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Ruský prezident na tlačovej konferencii ďalej vyhlásil, že je Macronovi vďačný na snahu vyriešiť túto bezpečnostnú krízu.

"Chcem sa poďakovať pánu Macronovi za snahu, ktorú Francúzsko vynakladá na vyriešenie tejto akútnej záležitosti v našich vzťahoch s NATO, na vytvorenie prostredia stability na európskom kontinente, na vyriešenie krízy na juhovýchode Ukrajiny," povedal Putin.



Putin odmietol tvrdenia, že Rusko koná agresívne voči Ukrajine alebo voči Západu.



"Nie sme to my, kto sa presúva k hraniciam NATO," dodal Putin.



Ak sa Ukrajina stane členom západnej vojenskej aliancie NATO, Rusko bude vtiahnuté do konfliktu s európskymi krajinami, upozornil Putin.



"Chcete, aby Francúzsko išlo do vojny s Ruskom?" položil Putin otázku.



Ruský líder povedal, že za pretrvávajúci konflikt na východe Ukrajiny treba obviňovať tamojších predstaviteľov. "Kyjev stále odmieta každú príležitosť na mierové obnovenie jej územnej celistvosti," uviedol Putin.



Macron letel do Moskvy na začiatku týždňa intenzívneho západného diplomatického úsilia, ktorého cieľom je zmierniť obavy z ruskej invázie na susednú, prozápadnú Ukrajinu. Pri hraniciach s Ukrajinou má totiž Rusko zhromaždených vyše 100.000 vojakov.



Kríza sa začala v decembri a Macron odcestoval na stretnutie s Putinom ako prvý západný líder.