Putin s Orbánom rokovali päť hodín, hovorili aj o vzťahoch EÚ s Ruskom

Ruský prezident Vladimir Putin rokoval v utorok v Moskve päť hodín s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Podľa spravodajského servera infostart.hu Putin na tlačovej konferencii pripomenul, že hovorili o vzťahoch Európskej únie s Ruskom, o ľudských právach, o základných právach národnostných menšín, ale aj o reakciách Spojených štátov a NATO na bezpečnostné záruky, pričom ale požiadavky Ruska nie sú zohľadnené.





Péter Márki-Zay: Viktor Orbán sa stal bábkou ruského prezidenta Vladimira Putina

Orbán, ktorý sa od prevzatia moci v roku 2010 s Putinom stretol teraz 12. raz, pripomenul, že výsledkom spolupráce s ruským prezidentom je skutočnosť, že proti ochoreniu COVID-19 mohli zaočkovať 900.000 Maďarov ruskou vakcínou Sputnik V. Premiér vyzdvihol Putinov sľub, že sa môžu začať rokovania o zvýšení dodávok zemného plynu z Ruska o jednu miliardu kubických metrov. "Hovorili sme aj o povoľovacom procese projektu rozšírenia atómovej elektrárne v Paksi," citovala Orbána komerčná televízia ATV.Maďarský premiér podotkol, že stredná Európa vždy doplatila na konflikty Východu a Západu, preto má tento región záujem na mierovom usporiadaní konfliktov.Putin potvrdil, že s Orbánom hovorili aj o ukrajinskej situácii, o ľudských právach, a ruský prezident vykreslil obavy svojej krajiny v súvislosti so Severoatlantickou alianciou. Okrem toho témou schôdzky bol podľa jeho slov aj vývoj vzťahov Ruska s EÚ.Maďarsko označila ruská hlava štátu za dôležitého partnera v Európe. "Sme otvorení k ďalšej spolupráci v oblasti exportu zemného plynu," dodal Putin, podľa ktorého hovorili tiež o spolupráci v oblasti výroby železničných vozňov či v zdravotníctve. "Vlani sme dodali Maďarsku dve milióny dávok vakcín proti covidu a plánujeme výrobu Sputnika V v Maďarsku," podčiarkol ruský prezident s poznámkou, že Rusko už pracuje na transfere potrebnej technológie.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa stal bábkou ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého nasleduje vo všetkom, vyhlásil v utorok maďarský opozičný kandidát na post premiéra v parlamentných voľbách Péter Márki-Zay v reakcii na schôdzku Putina s Orbánom v Moskve."Problémom nie je to, že sa Maďarsko snaží o dobré ekonomické a kultúrne vzťahy s Ruskom, to by zachovala po zmene vlády aj opozícia," podčiarkol Márki-Zay vo videozázname zverejnenom na Facebooku. Podľa jeho slov problémom je, že v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom by malo Maďarsko vzhľadom na svoje členstvo v NATO vyhlásiť, že agresorom je Putin, a malo by sa postaviť aj za územnú integritu Ukrajiny.Opozičný kandidát na premiéra vyjadril názor, že Orbán svoj "nakradnutý majetok za 12 rokov vládnutia, ktorý nazhromaždil u svojich rodinných príslušníkov a spriaznených podnikateľov," dokáže udržať iba tak, že Maďarsko nedodržiava normy Európskej únie. Podľa jeho slov by Orbán bol možno schopný aj vyviesť Maďarsko z Únie."Viac Európy a menej Putina," zvolal v závere záznamu Márki-Zay.