Heger: V prípade núdze posilníme kapacity NATO na východnej hranici

Ak bude v záujme bezpečnosti Slovenska a Európy potrebné posilniť vojenské kapacity NATO na našej východnej hranici, SR tak urobí. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti.





"V NATO platí: jeden za všetkých, všetci za jedného. To je záruka mieru v Európe," skonštatoval Heger s tým, že vojaci NATO na východnej hranici budú v súlade s bezpečnostnou a obrannou stratégiou. "Veď na to tie dokumenty máme, aby sme sa vedeli v medzinárodných hrozbách správne orientovať a adekvátne na ne reagovať," poznamenal.Situácia na Ukrajine je už niekoľko týždňov krajne napätá, čo súvisí s presunmi ruských jednotiek k hraniciam s Ukrajinou i s početnými vojenskými cvičeniami ruskej armády. Vláda v Kyjeve i Západ sa obávajú, že táto eskalácia by mohla vyústiť do vpádu ruských jednotiek na ukrajinské územie. Moskva takýto úmysel popiera.