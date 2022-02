Česko podľa politológa podporilo Ukrajinu viditeľnejšie ako Slovensko, predbehlo aj Poľsko

Slovensko mierne zaváhalo

V Česku nie sú silné protitlaky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2022 - Slovenská republika so svojou podporou Ukrajine na rozdiel od iných Európskych krajín váhala, zato Česká republika bola vo svojej podpore viditeľnejšia a pomerne rýchla. Je za tým aj jasný postoj novej českej vlády, ktorá sa jednoznačne vymedzuje nielen voči Rusku, ale aj Číne. Agentúre SITA to povedal politológ Michal Lebduška z českej Asociácie pre medzinárodné otázky.Politológ pripomína, že Česko sa hneď zo začiatku pripojilo k skupine krajín, ktoré sa rozhodli na Ukrajinu dodávať aj vojenský materiál. „Predbehlo tak napríklad aj v ukrajinských záležitostiach zvyčajne veľmi zaangažované Poľsko. Táto reakcia bola možná aj vďaka pomerne širokej zhode českej verejnosti,“ objasnil Lebduška.Slovensko a jeho najvyšší politickí činitelia s podporou Ukrajine mierne zaváhalo a o tom, ako pomôcť svojmu východnému susedovi aj materiálne stále ešte vyjednáva.Lebduška dodáva, že výraznej podpore Prahy voči Kyjevu pomohlo aj to, že na českej politickej scéne oproti minulosti nevyskytujú žiadne silné protitlaky. „Dokonca ani prezident Miloš Zeman nie je schopný priveľmi aktívne vystupovať ako proruský aktér,“ vysvetľuje politológ.Politológ poukázal aj na to, že k informačnému chaosu týkajúceho sa prípadnej ruskej ofenzívy na Ukrajine prispievajú aj médiá. Aj upútanie mediálnej pozornosti môže byť podľa Lebdušku cieľom Moskvy, ktorá si tým zistí reakcie západných krajín a môže tak vyjednávať o prípadných ústupkoch.