Lukašenko dal Putinovi zelenú, na území krajiny si môže ruský prezident rozmiestniť svoju armádu

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - V Bielorusku bude umiestnených niekoľko tisíc ruských vojakov. V pondelok to oznámil bieloruský prezident Alexander Lukašenko Bieloruský líder to oznámil počas stretnutia s predstaviteľmi obrany a bezpečnosti, no neuviedol konkrétny počet ruských vojakov, ktorí by mali prísť do krajiny. Poznamenal však, že to nebude len jedna tisícka. „Buďte pripravení týchto ľudí prijať v najbližšej budúcnosti a umiestniť ich, kde to bude potrebné, podľa nášho plánu,“ povedal im Lukašenko.Predtým tiež oznámil, že sa dohodol s ruským vodcom Vladimirom Putinom na nasadení spoločného „regionálneho zoskupenia vojakov“. Podrobnosti o tom, kde a kedy by takéto zoskupenie vojsk nasadili, však nepovedal.