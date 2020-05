Biháriová bude mať konkurenciu, o post lídra progresívcov bude opäť kandidovať aj Truban

Členovia mu písali, aby kandidoval

Ponuky dvoch kandidátov

15.5.2020 - Doterajší predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban bude znova kandidovať za predsedu hnutia. Agentúru SITA o tom informoval člen PS Martin Dubéci. Truban sa po neúspechu vo februárových parlamentných voľbách, v ktorých koalícia PS/Spolu získala 6,96 percenta hlasov voličov, vzdal funkcie predsedu, pričom dodal, že sa už opätovne o tento post uchádzať nebude.Do snemu, ktorý sa bude konať 6. júna a na ktorom sa má voliť nový predseda, vedie PS práve Truban. Okrem neho bude do čela hnutia kandidovať aj podpredsedníčka hnutia Irena Biháriová.Snem, ktorý sa bude konať elektronicky, zvolí aj nových podpredsedov a členov predsedníctva.„Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a kde som napísal aj kde všade sme spravili chyby. A kde všade som spravil chyby aj ja osobne. Postupne mi ale členovia začali písať, aby som znova kandidoval. Že zodpovednosť som prijal, ale že na sneme mi chcú dať vysvedčenie a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PS-ka a mať viacerých kandidátov na predsedu,” odôvodnil svoju kandidatúru Truban.Je presvedčený, že hnutie PS má v slovenskej politike ešte jednu veľkú úlohu. „Chcem, aby PS veľmi konštruktívne pomáhalo spojiť pod jednu strechu sily, ktoré spoločne dokážu reálne vyvažovať populistickú a radikálne konzervatívnu politiku. Voliči, ktorí veria v právny štát a dodržiavanie pravidiel, v slobodu, rovnosť a dôstojnosť všetkých ľudí bez rozdielu, v ochranu prírody aj v moderný a kompetentný štát, si zaslúžia silnú alternatívu a zodpovedných lídrov, ktorí ju dokážu vytvoriť", dodal Truban.Biháriová za hlavné priority hnutia označila témy sociálnej spravodlivosti, zelenej obnovy, digitálneho štátu a európskej spolupatričnosti. Z Progresívneho Slovenska chce vytvoriť hnutie, ktoré dokáže byť silnou protiváhovou voči aktuálnym snahám ohrozovať sekulárnu podobu štátu.„Verím, že v dobe po korone sa môže stať práve progresivizmus hybnou silou a inšpiráciou vo viacerých oblastiach spoločenského a politického života. Preto by som sa rada pričinila o to, aby bolo PS na túto výzvu pripravené. Je dobre, že hnutie si bude môcť vyberať z ponúk dvoch kandidátov," uzavrela Biháriová.Hnutie Progresívne Slovensko vytvorilo pred minuloročnými eurovoľbami volebnú koalíciu so stranou Spolu - občianska demokracia (Spolu). Ako koalícia sa uchádzali o hlasy voličov aj v tohtoročných februárových voľbách do Národnej rady SR.V tých napokon získali 6,96 percenta hlasov voličov, pričom ako koalícia museli prekročiť sedempercentné kvórum. Po neúspechu vo voľbách sa vtedajší lídri koalície Miroslav Beblavý (Spolu) a Michal Truban (PS) vzdali svojich funkcií a strany začali opätovne fungovať ako dva samostatné politické subjekty.