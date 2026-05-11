Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Bilancia ruského prímeria: Traja mŕtvi civilisti za tri dni, najmenej šestnásť zranených
Ukrajina a Rusko pristúpili na bilaterálne prímerie od 9. do 11. mája, hoci boje v oblastiach pri fronte pokračovali. Počas trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom pri príležitosti ruských ...
11.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajina a Rusko pristúpili na bilaterálne prímerie od 9. do 11. mája, hoci boje v oblastiach pri fronte pokračovali.
Počas trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom pri príležitosti ruských osláv Dňa víťazstva zabili ruské útoky na Ukrajine troch civilistov a najmenej 16 ďalších zranili, informovali v pondelok ukrajinské úrady.
Ukrajina a Rusko pristúpili na bilaterálne prímerie od 9. do 11. mája, hoci boje v oblastiach pri fronte pokračovali. Ako napísal portál The Kyiv Independent, počas prímeria nedošlo k rozsiahlym vzdušným útokom, ukrajinské letectvo však hlásilo štarty ruských dronov a odpálenie jednej balistickej rakety Iskander‑M z okupovaného Krymu.
Najviac obetí na juhu
Prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom prejave 10. mája pred blížiacim sa koncom prímeria uviedol, že situácia zostáva napätá: „Je povzbudivé, že dnes zatiaľ neboli masívne útoky – žiadne raketové ani letecké údery. No na frontových úsekoch a v komunitách pri fronte pokoj nebol.“
V Chersonskej oblasti počas prímeria zasiahli ruské útoky 12 obcí, pričom zabili dvoch ľudí a dvoch zranili, informovala miestna vojenská správa. V Záporožskej oblasti ruské ostreľovanie zabilo jedného civilistu a dvoch zranilo, zranených civilistov hlásili aj Mykolajivská, Charkovská a Donecká oblasť.
Intenzívne boje napriek prímeriu
Ukrajinský generálny štáb v pondelok uviedol, že za posledných 24 hodín – teda ešte aj počas platnosti prímeria – došlo k 180 bojovým stretom na rôznych úsekoch frontu. Len 10. mája Rusko podľa štábu vypustilo 8 037 kamikadze dronov a uskutočnilo 6 380 útokov proti ukrajinským pozíciám a obciam.
Zelenskyj v nedeľu varoval, že Ukrajina bude reagovať na každý návrat Ruska k plnohodnotnej vojne: „Budeme odpovedať rovnako. A ak sa Rusi rozhodnú vrátiť k plnohodnotnej vojne, naše ‘sankcie’ budú okamžité a tvrdé.“
„Vzdialenosť je čoraz menší problém – ukázali sme to našimi kapacitami dlhého doletu. Ukrajina v tomto ohľade konala vždy jasne a čestne,“ dodal ukrajinský líder.
Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
