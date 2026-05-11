Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. mája 2026

Bilancia ruského prímeria: Traja mŕtvi civilisti za tri dni, najmenej šestnásť zranených



Ukrajina a Rusko pristúpili na bilaterálne prímerie od 9. do 11. mája, hoci boje v oblastiach pri fronte pokračovali. Počas trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom pri príležitosti ruských ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_3317_ 676x507 11.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajina a Rusko pristúpili na bilaterálne prímerie od 9. do 11. mája, hoci boje v oblastiach pri fronte pokračovali.


Počas trojdňového prímeria medzi Moskvou a Kyjevom pri príležitosti ruských osláv Dňa víťazstva zabili ruské útoky na Ukrajine troch civilistov a najmenej 16 ďalších zranili, informovali v pondelok ukrajinské úrady.

Ukrajina a Rusko pristúpili na bilaterálne prímerie od 9. do 11. mája, hoci boje v oblastiach pri fronte pokračovali. Ako napísal portál The Kyiv Independent, počas prímeria nedošlo k rozsiahlym vzdušným útokom, ukrajinské letectvo však hlásilo štarty ruských dronov a odpálenie jednej balistickej rakety Iskander‑M z okupovaného Krymu.

Najviac obetí na juhu


Prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom prejave 10. mája pred blížiacim sa koncom prímeria uviedol, že situácia zostáva napätá: „Je povzbudivé, že dnes zatiaľ neboli masívne útoky – žiadne raketové ani letecké údery. No na frontových úsekoch a v komunitách pri fronte pokoj nebol.“

V Chersonskej oblasti počas prímeria zasiahli ruské útoky 12 obcí, pričom zabili dvoch ľudí a dvoch zranili, informovala miestna vojenská správa. V Záporožskej oblasti ruské ostreľovanie zabilo jedného civilistu a dvoch zranilo, zranených civilistov hlásili aj Mykolajivská, Charkovská a Donecká oblasť.

Intenzívne boje napriek prímeriu


Ukrajinský generálny štáb v pondelok uviedol, že za posledných 24 hodín – teda ešte aj počas platnosti prímeria – došlo k 180 bojovým stretom na rôznych úsekoch frontu. Len 10. mája Rusko podľa štábu vypustilo 8 037 kamikadze dronov a uskutočnilo 6 380 útokov proti ukrajinským pozíciám a obciam.

Zelenskyj v nedeľu varoval, že Ukrajina bude reagovať na každý návrat Ruska k plnohodnotnej vojne: „Budeme odpovedať rovnako. A ak sa Rusi rozhodnú vrátiť k plnohodnotnej vojne, naše ‘sankcie’ budú okamžité a tvrdé.“

„Vzdialenosť je čoraz menší problém – ukázali sme to našimi kapacitami dlhého doletu. Ukrajina v tomto ohľade konala vždy jasne a čestne,“ dodal ukrajinský líder.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)






Zdroj: SITA.sk - Bilancia ruského prímeria: Traja mŕtvi civilisti za tri dni, najmenej šestnásť zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tesco si pripomína Európsky mesiac rozmanitosti. Inkluzívne prostredie buduje pre kolegyne a kolegov aj zákazníkov
<< predchádzajúci článok
Primalex hovorí v novej kampani o jednoduchosti. Ukazuje, že veľký efekt v interiéri dokáže urobiť aj jedna stena

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 