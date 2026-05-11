 Tlačové správy

Tesco si pripomína Európsky mesiac rozmanitosti. Inkluzívne prostredie buduje pre kolegyne a kolegov aj zákazníkov


11.5.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Tesco sa aj tento rok pripája k iniciatíve Európsky mesiac rozmanitosti, ktorý si pripomíname každoročne v máji.


Svojim kolegyniam a kolegom prinesie počas najbližších 3 týždňov zaujímavé aktivity na tému Budovanie inkluzívneho pracovného trhu pre všetkých. Tesco si zároveň pripomína rok od spustenia Pokojnej hodinky, ktorá uľahčuje nákupy zákazníkov s poruchou autistického spektra, ako aj od uvedenia služby Online tlmočníka pre nepočujúcich. Od spustenia služby v apríli 2025 túto službu využilo viac ako 70 zákazníkov Tesca so sluchovým znevýhodnením. Aktivity sú súčasťou dlhodobej stratégie Tesca v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie.

"Nielen počas Európskeho mesiaca rozmanitosti, ale počas celého roka sa v Tescu usilujeme o vytváranie prostredia, ktoré odráža rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme, a ktoré zabezpečuje rovnaké možnosti a príležitosti pre všetkých. Sme veľmi hrdí na to, že naše kolegyne a kolegovia vnímajú Tesco ako miesto, kde môžu byť sami sebou, a túto kultúru rešpektu bez bariér sa snažíme každý deň prenášať aj smerom k našim zákazníkom," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka spoločnosti Tesco na Slovensku.

Vzdelávanie pre kolegyne a kolegov


Interný program Tesca v rámci Európskeho mesiaca rozmanitosti je rozdelený do 3 tematických blokov podľa priorít spoločnosti v oblasti diverzity a inklúzie. Prvý týždeň sa zameriava na prioritu Všetkým prístupné. Súčasťou bude zvyšovanie povedomia zamestnancov o neurodiverzite prostredníctvom odborných materiálov a vzdelávacích videí.

Ďalší týždeň sa bude venovať záväzkom Zapojenie všetkých a Flexibilita pre všetkých. Zameria sa na témy rodovej rovnováhy, podpory LGBTQ+ komunity a dôležitosti flexibility v rôznych životných etapách. Treťou prioritnou oblasťou je Rozvíjanie kariéry a príležitosti na rast pre všetkých, v rámci ktorej Tesco otvorí aj dôležitú tému starnutia populácie a budúcnosti práce.

Diverzita a inklúzia smerom k zákazníkom


Cieľom spoločnosti Tesco je vytvárať ohľaduplné a prístupné prostredie na nakupovanie pre každého zákazníka. V apríli 2025 preto reťazec zaviedol vo všetkých svojich hypermarketoch a supermarketoch na celom Slovensku Pokojnú hodinku. Každý pondelok je v predajniach na hodinu v čase obeda stíšená hudba, zvuky pokladníc aj stlmené svetlo. Pokojná hodinka je určená najmä ľuďom s poruchou autistického spektra, využívajú ju však aj ďalší zákazníci, ktorí oceňujú pokojnejšie nákupné prostredie.

"Ľudia s poruchou autistického spektra sú často veľmi citliví na rôzne zmyslové podnety. Výrazné svetlo, náhle zmeny osvetlenia, hlasné zvuky či ruch v predajni môžu u nich vyvolať silný stres alebo dokonca fyzické nepohodlie. Preto veľmi oceňujeme iniciatívy ako Pokojná hodinka, ktoré týmto ľuďom robia bežný nákup prístupnejším," hovorí Ivan Štubňa, riaditeľ organizácie SPOSA Bratislava.

Ďalším opatrením, ktoré Tesco pred rokom uviedlo vo svojich predajniach, je služba Online tlmočník pre nepočujúcich, ktorá uľahčuje komunikáciu so sluchovo znevýhodnenými zákazníkmi. Služba je dostupná v hypermarketoch Tesco, ktoré majú k dispozícii Pult služieb zákazníkom každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny. Od spustenia služby v apríli 2025 túto službu využilo viac ako 70 zákazníkov Tesca so sluchovým znevýhodnením.

"Pre nepočujúcich ľudí je možnosť dorozumieť sa bez stresu kľúčová pre ich samostatnosť a dôstojnosť. Služba Online tlmočníka v predajniach Tesco je praktickým príkladom toho, ako môžu moderné technológie výrazne zlepšiť každodenné situácie, medzi ktoré patrí aj bežný nákup. Oceňujeme, že Tesco ukazuje pochopenie a reflektuje na potreby nepočujúcich zákazníkov a princípy inklúzie pretavuje do konkrétnych riešení," hovorí Robert Šarina, výkonný riaditeľ OZ Centrum bezbariérovej komunikácie, ktoré pomáha ľuďom so sluchovým znevýhodnením.

Interné vzdelávanie, workshopy a služby pre zákazníkov sú súčasťou napĺňania ambície Tesca vytvárať rozmanité a inkluzívne prostredie pre všetkých. Podrobné dáta o všetkých aktivitách v tejto oblasti reťazec každoročne publikuje v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tesco si pripomína Európsky mesiac rozmanitosti. Inkluzívne prostredie buduje pre kolegyne a kolegov aj zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

