Biskupi upokojujú veriacich, prijímanie eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie

Legitímne spôsoby prijatia eucharistie

Účasť na bohoslužbe je stále dobrovoľná

12.5.2020 - Prijímanie eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvätenie ani profanáciu. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá sa pritom odvoláva na minuloročné vyhlásenie pápeža Františka.Od 6. mája sa na Slovensku za sprísnených hygienických podmienok môžu konať aj bohoslužby, pričom jednou z podmienok je, že eucharistia sa veriacim nesmie vkladať do úst, ale len podávať do rúk.„Keď biskupská konferencia odhlasuje prijímanie Eucharistie do rúk, veriaci si stále môžu žiadať prijímať do úst, a majú ho tak aj dostať. Je to ich právo. Veď o oboch spôsoboch ako o legitímnych hovorí aj samotný pápež František. Čo teda s otázkou, či môžu biskupské konferencie alebo jednotliví diecézni biskupi vôbec veriacich žiadať, aby prijímali len do rúk? No, nemôžu. Za bežných okolností. Lenže, teraz žiadajú,“ priblížil hovorca KBS Martin Kramara.Biskupi zdôrazňujú, že Slovensko v súčasnosti čelí mimoriadnym okolnostiam, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a životy. Tieto okolnosti považujú za dočasné, no rozhodovať musia bezodkladne. „Netreba sa hádať o tom, že nik nemá právo ľuďom prikazovať, aby prijímali len do rúk. Za bežných okolností. To je isté. Rovnako ako to, že už vôbec nik nemá právo im neumožniť, aby spoločne slávili bohoslužby. A predsa. Vieme, že k tomu v čase koronavírusu došlo,“ objasnil Kramara.Toto rozhodnutie však nepovažuje za stále a keď koronavírus pominie, skončia sa podľa neho aj núdzové opatrenia. „Obnoví sa tak povinnosť účasti na nedeľných bohoslužbách, ako aj pravidlo prijímania do úst alebo do rúk, tam, kde je to schválené, prípadne len do úst, tam, kde iný spôsob pred ochorením Covid-19 schválený nebol," ozrejmil hovorca KBS.Od stredy 6. mája sa môžu za sprísnených podmienok konať aj bohoslužby, pri ktorých musia veriaci nosiť rúško a dodržiavať odstupy. Kostoly a chrámy by taktiež mali na odporúčanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) v nedele vyčleniť čas na jednu omšu, na ktorej sa budú môcť zúčastniť len seniori. Na bohoslužbách zároveň nesmú participovať ľudia, ktorí sú v povinnej karanténe. Pri vstupe do chrámov by mala byť dezinfekcia na ruky. Sväté prijímanie sa podáva len do rúk, nie do úst. V chrámoch a kostoloch musí byť zabezpečené aj dostatočné a pravidelné vetranie. Na laviciach a zemi majú byť presne vyhradené odstupy a platí zákaz podávania si rúk.KBS v reakcii na uvoľnenie opatrení zdôraznila, že účasť na bohoslužbách síce je fyzicky možná, no stále ostáva na dobrovoľnej báze. Týka sa to aj nedelí a sviatkov. Vysielania bohoslužieb je možné aj naďalej sledovať prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.