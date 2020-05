Štátna karanténa ako na Slovensku platí už len v jednej krajine Európy, ostatné majú miernejšie pravidlá

Krajiny s najprísnejšími opatreniami

Samoizolácia v mieste bydliska

11.5.2020 - Povinná štátna karanténa pri návrate zo zahraničia platí v Európe len na Slovensku a Cypre. Upozornil na to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Radovan Kazda.Z analýzy, ktorú vypracoval na základe stránok vlád krajín v Európe, napríklad vyplynulo, že v krajinách ako Dánsko, Holandsko, Portugalsko či Veľká Británia platí domáca karanténa ako odporúčanie. Slovensko tak patrí ku krajinám s najprísnejšími opatreniami.Vďaka analýze Kazda zistil, že najčastejšie sa vlády rozhodli, aby ľudia prichádzajúci domov zo zahraničia išli do štrnásťdňovej kontrolovanej karantény podľa vlastného výberu.Buď ju teda strávia doma alebo na adrese, ktorú udajú úradom. Následne, po absolvovaní testu na Covid-19 s negatívnym výsledkom, mohli karanténu opustiť.„Povinná karanténa v štátom určených zariadeniach pre cestujúcich zo zahraničia sa podľa dohľadaných informácií uplatňuje z krajín EÚ iba na Cypre a na Slovensku. Povinnú štátnu karanténu aplikujú napríklad aj v Austrálii, Jordánsku, aj v niektorých iných krajinách sveta, no týmito zariadeniami zvyčajne bývajú kvalitné hotely,“ vysvetlil poslanec.Uvádza tiež, že v krajinách Európy, v ktorých je karanténa po vstupe do krajiny povinná, prevažuje povinnosť samoizolácie buď v mieste bydliska, alebo nahláseného pobytu.„Výnimkou sú Dánsko, Holandsko, Portugalsko či Veľká Británia, v ktorých platí domáca izolácia len ako odporúčanie vlády. V niektorých krajinách, akými sú napríklad Švajčiarsko, Švédsko a Nórsko, nie sú uplatňované žiadne povinné izolácie či odporúčania, a ak áno, tak len vo veľmi miernej forme,“ napísal.Podľa Kazdu sa analýza skladá predovšetkým zo stránok jednotlivých vlád o Covide-19, zo stránok Európskej komisie, médií a ďalších dôveryhodných zdrojov.„Podrobné výsledky prieskumu nájdete na tejto webovej adrese . Pre časové obmedzenia nebolo jeho cieľom poskytnúť presnú analýzu opatrení, ale len orientačný pohľad na uplatňované karanténne regulácie, preto text neprešiel odbornou oponentúrou. Text zároveň priebežne aktualizujeme,“ uzavrel.