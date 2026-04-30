|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Bizarný odchod Calzonu. Tri a pol roka sa zaobišiel bez slovenčiny a viazla aj komunikácia s hráčmi – FOTO
Slovenský futbalový zväz (SFZ) aj taliansky kouč spomínali protichodné tvrdenia, čo určite nepomohlo k vnímaniu celej situácie ohľadom odchodu kormidelníka národného tímu. Na lavičke slovenskej ...
Zdieľať
"Jedna i druhá strana barikády si hľadí svoje, aby vyzerala v čo najlepšom svetle. Takýto odchod po tri a pol roku a účasti na ME 2024 bol priam až bizarný. Calzona prišiel a dá sa povedať, že sa otočil na prahu a vrátil sa do Talianska. Mali sme sa zachovať lepšie, lebo to tiež vysiela nejaký signál do zahraničia," myslí si Jednrišek.
Nový tréner by však zrejme mohol byť zo Slovenska - aj vzhľadom na zlú finančnú situáciu zväzu. Slovenský kouč by stál menej ako zahraničný.
Mala by sa dať šanca novým hráčom alebo tým, ktorí mali dvere do reprezentácie zatvorené. "Sú tam starší chalani ako Peťo Pekarík či Maťo Dúbravka, ale on stále chytá v najlepšej lige sveta – Premier League. Tam by som sa na vek nepozeral, že je starý, nech skončí a podobne. Dominik Greif mu dýcha na chrbát a to je dobre. Pre neho svitá svetielko nádeje na návrat, ale či sa to udeje, je otázne. Len zainteresované strany vedia, nerád by som to hodnotil."
Na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie skončil Francesco Calzona. Zväz prostredníctvom hovorcu Juraja Čurného oznámil, že to bolo pre rozdielne názory ohľadom dĺžky zmluvy, čo Talian rázne poprel.
Nasledovala slovná vojna cez médiá a sociálne siete. Zdá sa, že kouča z Apeninského polostrova to nahnevalo. Na druhej strane, sa osobne neprišiel rozlúčiť so slovenskými novinármi a fanúšikmi.
Bývalý reprezentant Erik Jendrišek, ktorý sa venuje malému futbalu a bude zrejme aj vo finálnej nominácii na domáce ME, dokázal Calzonu pochváliť, ale aj vytknúť mu isté aspekty.
Rečová bariéra
"Herný prejav sa jeho príchodom výrazne zlepšil. Začali sme hrať vysoký pressing proti kvalitným súperom. Jeho pečať je nezmazateľná. Viazla však komunikácia s viacerými hráčmi. Aktuálne vlastne nevieme, či tieto komunikačné šumy vychádzali od neho alebo od SFZ," začal 39-ročný rodák z Trstenej.
"Veľa vecí sa dalo vyriešiť úplne inak. Pridal by som k tomu aj rečovú bariéru. Tri a pol roka bol pri národnom tíme, čo je dostatočná doba, aby sa dokázal naučiť prinajmenšom anglicky. Nehovorím, že sa mal naučiť plynule po slovensky. Možno to však hráčom takto vyhovovalo, ktovie… Každopádne mu to vo vnímaní Slovákov nepomohlo a fanúšikom to vadilo. Calzona na to trpel, možno aj situácia by okolo neho bola iná," prezradil pre portál sportweb.pravda.sk.
Vráti sa Greif?
"Jedna i druhá strana barikády si hľadí svoje, aby vyzerala v čo najlepšom svetle. Takýto odchod po tri a pol roku a účasti na ME 2024 bol priam až bizarný. Calzona prišiel a dá sa povedať, že sa otočil na prahu a vrátil sa do Talianska. Mali sme sa zachovať lepšie, lebo to tiež vysiela nejaký signál do zahraničia," myslí si Jednrišek.
Nový tréner by však zrejme mohol byť zo Slovenska - aj vzhľadom na zlú finančnú situáciu zväzu. Slovenský kouč by stál menej ako zahraničný.
Mala by sa dať šanca novým hráčom alebo tým, ktorí mali dvere do reprezentácie zatvorené. "Sú tam starší chalani ako Peťo Pekarík či Maťo Dúbravka, ale on stále chytá v najlepšej lige sveta – Premier League. Tam by som sa na vek nepozeral, že je starý, nech skončí a podobne. Dominik Greif mu dýcha na chrbát a to je dobre. Pre neho svitá svetielko nádeje na návrat, ale či sa to udeje, je otázne. Len zainteresované strany vedia, nerád by som to hodnotil."
Kto by sa mal stať reprezentačným trénerom po odchode Francesca Calzonu?
Jasná jednotka
Zároveň má jasno v tom, kto by sa mal stať novým koučom Slovenska. "Mojou jednotkou je Vladimír Weiss starší. Má skúsenosti, hráči by ho rešpektovali. Nie je ľahké ukočírovať svetových futbalistov. Weiss však má osobnosť, ktorá mu v tom pomôže. Neviem, či Adrián Guľa či Michal Gašparík sú na to už pripravení. To musia zhodnotiť kompetentní. Všetci majú svoje plusy aj mínusy. Som zvedavý, kto príde po Calzonovi."
Jendrišek pochválil kormidelníka ŠK Slovan Bratislava, že sa k tejto téme nevyjadruje počas sezóny, ktorá onedlho vyvrcholí. "Z hráčskeho i trénerského hľadiska je reprezentácia vrchol. Zadosťučinenie za to, čo ste v kariére odviedli. Keby ponuka prišla, určite nad ňou bude uvažovať."
Ak by k národnému tímu prešiel, tak by okrem skúseností priviedol aj správne oko a odvahu, s ktorými vyberá futbalistov do tímu. "V minulosti ukázal, že je mužom momentu, ktorý je pripravený hneď naskočiť a nepotrebuje sa oťukať či zbierať skúsenosti," uzavrel bývalý reprezentant pre spomenuté médium.
Zdroj: SITA.sk - Bizarný odchod Calzonu. Tri a pol roka sa zaobišiel bez slovenčiny a viazla aj komunikácia s hráčmi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bude to pocta, akú Španielsko ešte nezažilo. Sedemdesiatnik sa predstaví v súťažnom zápase
<< predchádzajúci článok
Verstappen mal desivú nehodu. Zábery vyzerali hrozivo, prekvapivo sa však vážne nezranil – VIDEO