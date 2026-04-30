Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Bude to pocta, akú Španielsko ešte nezažilo. Sedemdesiatnik sa predstaví v súťažnom zápase
Ángel Mateos González sa stane rekordérom, ako 70-ročný nastúpi na súťažný zápas v Španielsku. Bývalý baník, ktorý sa stal brankárom, a naopak. Ángel Mateos González vo veku 70 rokov dokazuje, ...
Bývalý baník, ktorý sa stal brankárom, a naopak. Ángel Mateos González vo veku 70 rokov dokazuje, že vek je len číslo.
Postaví sa totiž do bránky v súťažnom zápase a stane sa najstarším hráčom v histórii profesionálnych futbalových súťaží minimálne v Španielsku. Má sa tak stať najbližšiu nedeľu v piatoligovom súboji medzi tímami CD Colunga a CD Praviano.
Nie rekord, ale pocta
Netreba za tým hľadať senzáciu či nemiestny výstrelok, aj keď to tak na prvý pohľad vyzerá. Colunga uviedla, že Mateosa nominovala do zostavy na zápas druhej skupiny Tercera Federacion na znak pocty brankárovi, ktorý pôvodne ukončil súťažnú kariéru vo veku 43 rokov.
"Toto nie je ani rekord, ani zvláštnosť. Je to pocta,“ uviedol astúrsky klub na instagrame.
"Mateos predstavuje presne to, za čím v Colunge stojíme – vášeň, konzistenciu, rešpekt k futbalu a spôsob života s milovaným športom, ktorý presahuje vek. Hovoríme o mužovi, ktorý bol baník a zasvätil svoj život práci a futbalu. Nejde o čísla, ale o hodnoty. Ak sa niekto zameriava len na jeho vek, uniká mu pointa," vysvetlil piatoligista na sociálnych sieťach, cituje ho web BBC Sport.
Pomáhal brankárom
Mateos v tejto sezóne pomáhal brankárom Colungy a poskytoval im poradenstvo aj podporu v zákulisí. Miestnym novinám Las Provincias povedal, že si nie je istý, či odchytá celý zápas. Trvá však na tom, že je pripravený na túto výzvu. Počas kariéry reprezentoval kluby Turon, Caudal a Santiago de Aller, ktoré hrajú na podobnej úrovni ako jeho súčasná Colunga.
Obratnosť mu nechýba
"Som stále obratný možno aj preto, že som nižšieho vzrastu. Zostal som aktívny, hral som za tím spoločnosti Hunosa, tím veteránov Turonu a hrám dodnes," uviedol Mateos, ktorý meria 173 cm.
Pamätá si kotol s vodou
"Keď som začínal s futbalom, bol to takmer iný šport - lopty aj ihriská boli iné. Pamätám si, že som si pri bránke schovával kotol s vodou tak, aby to rozhodcovia nevideli. Naberal som si z neho vodu, keď bol príliš blatistý terén, čo bolo kedysi pomerne často," doplnil aktívny starček.
Nedeľný zápas okrem pocty Mateosovi nemá pre Colungu väčší význam zo športového hľadiska. Mužstvo je na 10. mieste v 18-člennej lige s dvoma zostávajúcimi zápasmi do konca sezóny. Nemusí sa teda obávať o zostup a tiež nemá starosti s postupom do vyššej súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Bude to pocta, akú Španielsko ešte nezažilo. Sedemdesiatnik sa predstaví v súťažnom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.
Dúbravka prišiel o trénera. V Burnley po zostupe z Premier League odvolali kouča Parkera
Bizarný odchod Calzonu. Tri a pol roka sa zaobišiel bez slovenčiny a viazla aj komunikácia s hráčmi – FOTO
