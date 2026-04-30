Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Verstappen mal desivú nehodu. Zábery vyzerali hrozivo, prekvapivo sa však vážne nezranil – VIDEO
Nad svojím autom stratil kontrolu a narazil do stromu počas špeciálnej etapy. Otec jazdca Formuly 1 Maxa Verstappena Jos mal nehodu počas rely v Belgicku a z pretekov musel odstúpiť.
30.4.2026 (SITA.sk) - Nad svojím autom stratil kontrolu a narazil do stromu počas špeciálnej etapy.
Otec jazdca Formuly 1 Maxa Verstappena Jos mal nehodu počas rely v Belgicku a z pretekov musel odstúpiť.
Nad svojím autom stratil kontrolu a narazil do stromu počas špeciálnej etapy. Pred tým mu patrilo celkovo tretie miesto.
Verstappen aj spolujazdec Jasper Vermeulen sa nezranili, hoci zábery ukazovali rozsiahle poškodenie auta. Vo vysokej rýchlosti vyletel zo zákruty a vozidlo skončilo na streche.
Okamžite sa tam ponáhľali fanúšikovia či bezpečnostná služba. Kým k autu došli, na zemi bolo množstvo úlomkov zo zdemolovaného vozidla.
Jos sa tohtoročných podujatí zúčastnil aj bez svojho obvyklého spolujazdca Renauda Jamoula, ktorý nebol k dispozícii po operácii členka.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen mal desivú nehodu. Zábery vyzerali hrozivo, prekvapivo sa však vážne nezranil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
