V parlamente sa hádali Ľuboš Blaha a Jožo Pročko. Pročko následne Blahu údajne napadol

„Počas rokovania som dal procedurálny návrh, aby tam bol lekár, pretože Fico aj Vážny boli úplne opitučkí.“ Blaha naňho začal kričať, že je „smradľavá“ opica, a tvrdí, že po stretnutí v jedálni ho Pročko napadol. Ten to odmieta.

„Neuniesol náš slovný konflikt a začal so mnou lomcovať a škrtiť ma, keď sme boli v jedálni,“ povedal Blaha s tým, že ide k lekárovi a podá aj trestné oznámenie.

Pročko fyzický útok vyvracia. „Ja som sa ho ani len nedotkol.“ Dodal, že napadnúť Blahu by bolo ako „napadnúť mentálne postihnutého človeka“.

Premiér Matovič reaguje na potýčku v parlamente medzi Jozefom Pročkom a Ľubošom Blahom: „Bude ma zaujímať realita,“ povedal s tým, že „sa pod rúškom usmieva“. „Aj ja som to zažil, keď na mňa vybehol Rafael Rafaj a začal ma škrtiť kravatou,“ povedal Matovič po rokovaní vlády. „V podstate by som to chcel vidieť,“ dodal.

Parlament nie je oktagon, reagoval na hádku Blahu s Pročkom predseda parlamentu Boris Kollár. „V parlamente by sme sa mali rozprávať a nie biť,“ povedal s tým, že keďže nemá dostatok informácií, nevie dnešnú situáciu vyhodnotiť.

„Pokiaľ jeden alebo druhý poslanec dá podnet na imunitný a mandátový výbor, bude sa tým určite zaoberať.“