Blaha ostáva kandidátom Smeru-SD na post predsedu ľudskoprávneho výboru, koalícia porušila dohodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 - Vládna koalícia porušila dohodu o prerozdelení parlamentných výborov medzi koalíciou a opozíciou. Kandidátom na predsedu ľudskoprávneho výboru parlamentu za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) naďalej ostáva Ľuboš Blaha. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca strany Ján Mažgút.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) na dvakrát nezvolili Blahu do funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru NR SR. Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík ho označil za hanbu a prirovnal Blahu ku koronavírusu. S jeho menovaním do tejto funkcie mali problém aj ostatné koaličné strany. Blaha svoje opakované nezvolenie okomentoval slovami, že ide o „totalitný valec“.Ďalšia voľba predsedu ľudskoprávneho výboru sa bude konať na najbližšej parlamentnej schôdzi. Jej termín zatiaľ nie je známy.„V prvom rade je potrebné uviesť, že vládna koalícia porušila dohodu, na základe ktorej prináleží miesto predsedu ľudskoprávneho výboru opozícii, respektíve strane Smer-SD. Selektovaním a vylučovaním nominantov a svojím správaním sa pri hlasovaní si vládna koalícia uzurpuje právo na niečo, na čo právo nemá. Kandidátom na predsedu ľudskoprávneho výboru za stranu Smer-SD je Ľuboš Blaha,“ priblížil Mažgút.Parlamentné politické strany si podelili výbory v NR SR v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. Do čela parlamentných výborov boli zvolení aj ďalší poslanci poslanci za Smer-SD Erik Tomáš, Richard Raši, Peter Žiga a Juraj Blanár.