Podnikatelia žiadajú od Matoviča, aby urýchlene prijal tieto tri najdôležitejšie ekonomické opatrenia

Odvody, dane a pomoc zamestnávateľom

Byrokracia, štátne dotácie a zákonník práce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia vyzývajú vládu k čo najrýchlejšiemu prijatiu potrebných opatrení a krokov počas pandémie koronavírusu, na konci ktorej bude opäť obnovený ekonomický život pri rešpektovaní primeraných obmedzení. Za obnovenie ekonomického života v horizonte niekoľkých týždňov považujú, ak dôjde k spomaleniu šírenia nákazy na únosnú mieru, otvorenie škôl, obchodov, služieb a výroby.Medzi tri najdôležitejšie opatrenia podľa podnikateľov patria dočasné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO za marec, apríl a máj tohto roku, oslobodenie výplat zamestnancov postihnutých podnikov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu a odloženie splátky úverov a leasingov, za ktoré by ich klienti neboli trestaní zápisom v úverovom registri a úrokom či doplatkami navyše.Informoval o tom na základe výsledkov prieskumu o ekonomických opatreniach v hospodárstve v súvislosti s pandémiou vírusu výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina."Podnikatelia si uvedomujú bezprecedentnú situáciu, ktorej čelíme v súčasnosti. Uvedomujú si potrebu chrániť najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, a preto vyzývajú vládu na zavedenie potrebných protivírusových opatrení, najmä masového testovania, izolovania chorých a zásobenia všetkých operačných zložiek a nemocníc potrebnými ochrannými prostriedkami a pľúcnymi ventilátormi. Zároveň je však potrebné, aby vláda rešpektovala, že nie je možné, aby sa hospodársky život na viac mesiacov úplne zastavil, nakoľko by to malo devastačné následky na hospodárstvo SR," ozrejmil Serina.Podnikatelia taktiež pripomínajú, že podnikateľské prostredie potrebuje zásadné reformy, najmä v odbúraní byrokracie, zavedenia verejnej kontroly pri poskytovaní štátnych dotácií podnikateľom, prípadne ich úplné zrušenie alebo presmerovanie výlučne do najmenej rozvinutých oblastí."Rovnako je potrebné prehodnotiť zákonník práce smerom k jeho väčšej pružnosti a zvýšeniu slobody zamestnanca a zamestnávateľa v pracovno-právnych vzťahoch. Oblasť verejných financií taktiež nemôže byť obeťou vírusu a nezodpovedného prístupu predchádzajúceho parlamentu. Máme za to, že v súčasnej situácii je potrebné zrušiť 13. dôchodok ako aj dôchodkový strop," pokračoval Serina.Podnikatelia oceňujú razantný nástup vlády a prijatie nových opatrení smerujúcich k zmierneniu škôd a vyzývajú na rýchle a premyslené kroky tak, aby opatrenia chrániace Slovákov pred vírusom nespôsobili násobne vyššie škody ako prebiehajúca pandémia. "Civilizovaná spoločnosť môže fungovať, len ak ľudia pracujú," uzavrel Serina.Podľa prieskumu PAS, ktorý sa zrealizoval medzi podnikateľmi od 19. marca 2020 do 25. marca 2020, súčasné obmedzenia v trvaní mesiaca existenčne ohrozia 53,7 % podnikateľov. Ak by trvali dva mesiace 94,6 % podnikateľov si myslí, že to bude znamenať zánik podnikania mnohých živnostníkov a firiem. Názor, že vláda sa má zaručiť za úvery/leasingové nájmy pre malé a stredné podniky vyjadrilo 82,9 % podnikateľov.