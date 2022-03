Krajniak: Na Slovensko už prišlo vyše 258.000 odídencov z Ukrajiny

Na Slovensko prišlo do utorka rána do 6.00 h už viac ako 258.000 odídencov z Ukrajiny, z toho je asi 101.000 detí. O dočasné útočisko požiadalo 47.322 osôb, z toho 20.651 detí. Informoval o tom na brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karola Zimmera.



"Čo sa týka dospelých Ukrajincov, ten pomer je vysoko, vysoko v prospech žien," priblížil Krajniak. Čoraz viac ľudí, ktorí prekročia hranice, žiada podľa neho o dočasné útočisko na území SR. "Pôvodne to bolo pod 10 %, teraz je to už takmer jedna pätina," podčiarkol minister práce. Napriek tomu, že stúpa počet ľudí, ktorým sa poskytuje pomoc, rezort práce podľa neho situáciu zvláda.

"Aktuálne máme umiestnených v našich CDR (centrá pre deti a rodiny, pozn. TASR), čiže detských domovoch 90 detí. Najviac ich máme v Prešove," informoval Krajniak. Na Slovensku je podľa jeho slov 3698 detí z Ukrajiny do troch rokov, ktoré možno umiestniť v jasliach. "Evidujeme zatiaľ dve desiatky záujemcov, prvé tri deti sú na Slovensku umiestnené v jasliach," poznamenal.



Zamestnaných je podľa ministra 360 ukrajinských odídencov a ich počet stúpa. Najviac Ukrajincov sa zamestnáva v tých regiónoch, kde je najviac voľných pracovných miest, a to na západnom a strednom Slovensku. "Najviac to bolo v pôsobnosti úradu práce v Trenčíne, Malackách, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Nových Zámkoch a Nitre," spresnil.



"Zamestnaní sú najmä v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti. Máme ich zamestnaných ako sanitárov, opatrovateľov pre staršie osoby a osoby s postihnutím," doplnil Krajniak. Najviac voľných pracovných miest je ako montážni pracovníci vo výrobe, či pomocní pracovníci v potravinárstve.

Podľa Zimmera môžu občania Ukrajiny žiadať o pomoc v hmotnej núdzi na úradoch práce, prípadne v tzv. veľkokapacitných centrách, ktoré sú v súčasnosti v Hummennom, Michalovciach a v Nitre. "Tam dostanú podporu nielen ohľadom hmotnej núdze, ale aj ohľadom možnosti zamestnať sa. Kvôli tomu sme pripravili aj dvojjazyčné formuláre," doplnil Zimmer. Doteraz majú podľa neho úrady práce celkom 4804 žiadateľov o dávku v hmotnej núdzi od odídencov z Ukrajiny.