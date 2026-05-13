Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Boko Haram uteká z oblastí pri Čadskom jazere po útokoch Čadu a spojencov
Povstanie Boko Haram trvá od roku 2009 a v severovýchodnej Nigérii si vyžiadalo tisíce obetí a milióny vysídlených ľudí. Islamistickí militanti zo skupiny
13.5.2026 (SITA.sk) - Povstanie Boko Haram trvá od roku 2009 a v severovýchodnej Nigérii si vyžiadalo tisíce obetí a milióny vysídlených ľudí.
Islamistickí militanti zo skupiny Boko Haram začali opúšťať svoje základne v oblasti Čadského jazera po sérii leteckých útokov a pozemných operácií vedených Čadom za podpory Nigérie a Nigeru. Podľa miestnych zdrojov bombardovanie prebieha od piatka a zasiahlo viacero ostrovov, ktoré militantná skupina využívala ako svoje útočiská.
Rybár Suleiman Hassan pre AFP uviedol: „Boko Haram pod bombardovaním uteká zo svojich táborov na viacerých ostrovoch spolu s rodinami v malých člnoch.“ Podľa jeho slov džihádisti opustili oblasti Dogon Chukwu, Kangarwa, Gashakar, Yawan Mango a Kwatar Mota. Viaceré zdroje zároveň tvrdia, že čadské jednotky bojovali s militantmi aj na ostrove Kaukeri, ktorý je považovaný za jednu z hlavných bášt Boko Haram v regióne.
Operácia je podľa analytikov odvetou za nedávne útoky na čadskú armádu. Minulý týždeň vyhlásil Čad trojdňový štátny smútok po tom, čo pri prepade vojenskej hliadky zahynuli dvaja generáli. Už dva dni predtým pri útoku na vojenskú základňu pri jazere zomrelo najmenej 24 čadských vojakov.
Do operácie sa podľa bezpečnostných zdrojov zapojili aj Nigeria a Niger. Jeden zo zdrojov uviedol: „Letecké útoky koordinujú Čad, Nigéria a Niger, pričom každá krajina poskytla dve stíhačky.“ Čadské jednotky následne podnikli pozemné útoky na ostrovy Kangallam a Shuwaram, ktoré označili za významné základne Boko Haram.
Situáciu komplikuje aj rivalita medzi Boko Haram a skupinou Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP), ktorá sa od Boko Haram odštiepila v roku 2016. Podľa spravodajských zdrojov sa utekajúci bojovníci teraz zdržiavajú pri nigérijskom pobreží jazera, pretože sa obávajú vstupu do oblastí kontrolovaných ISWAP.
Povstanie Boko Haram trvá od roku 2009 a v severovýchodnej Nigérii si vyžiadalo tisíce obetí a milióny vysídlených ľudí. Konflikt sa v ostatných rokoch rozšíril aj do Kamerunu, Nigeru a Čadu, čo viedlo k vytvoreniu regionálnej vojenskej koalície proti džihádistickým skupinám.
Zdroj: SITA.sk - Boko Haram uteká z oblastí pri Čadskom jazere po útokoch Čadu a spojencov © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sociálne siete padnú, môj web ide ďalej!
Keď sociálne siete padnú, môj web ide ďalej!
Myslíte si, že vás sa to netýka? Pozrite sa, ako ľahko sa dá dnes naletieť – VIDEO
Myslíte si, že vás sa to netýka? Pozrite sa, ako ľahko sa dá dnes naletieť – VIDEO