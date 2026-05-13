 Streda 13.5.2026
 Meniny má Servác
13. mája 2026

Myslíte si, že vás sa to netýka? Pozrite sa, ako ľahko sa dá dnes naletieť – VIDEO


V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde končí zábava a začína tvrdá biznisová prax. Svet biznis komunikácie a marketingu prechádza revolúciou, ktorú poháňa umelá ...



13.5.2026 (SITA.sk) - V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde končí zábava a začína tvrdá biznisová prax.


Svet biznis komunikácie a marketingu prechádza revolúciou, ktorú poháňa umelá inteligencia (AI). Pre niekoho je to strašiak, pre iného fascinujúca hračka, no pre profesionálov v PR ide predovšetkým o nástroj, ktorý mení pravidlá hry. V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde končí zábava a začína tvrdá biznisová prax.

Keď vás AI "nachytá na hruškách"


Príbehy o deepfake videách politikov sú bežné, ale čo ak vám AI pošle fotku tečúcej klimatizácie z vašej vlastnej kancelárie? Presne to sa stalo v našej agentúre. Marek, náš AI expert, poslal kolegom tak realistický záber havárie v kancelárii, že vyvolal okamžitú paniku.

  • Ponaučenie? Hranica medzi realitou a AI generovaným obsahom je dnes takmer neviditeľná.

  • Dôsledok: LinkedIn post s týmto príbehom dosiahol vyše 100 000 videní. Autenticita a chybovosť v kontexte AI sú dnes témy, ktoré hýbu trhom.



Architekt vs. Operátor: Ako AI reálne využívať?


Mnohí marketéri sa cítia zahltení množstvom toolov. Pravdou je, že nemusíte ovládať stovky aplikácií. Stačí sa stať architektom riešení.

  1. Automatické myslenie: Prvá otázka dňa by mala znieť: „Ako mi s týmto vie pomôcť AI?“, až potom nasleduje delegovanie na kolegov.

  2. Expertná pomoc: Ak sú zadania komplexné (prompty pre pokročilú grafiku či analýzy), je efektívnejšie nechať prácu na špecialistov, ktorí nástroje testujú denne.

  3. Vlastný jazyk (Tone of Voice): Moderné firmy už dnes používajú interných chatbotov, ktorí dokážu skontrolovať, či váš text zodpovedá korporátnej identite a slovníku, ktorý bežne používate.


Zoberie nám AI prácu?


Máme pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Zlá správa: Vďaka AI nebudeme pracovať menej. Dobrá správa: Urobíme podstatne viac práce za kratší čas. Umelá inteligencia nie je náhradou za odborníka, ale katalyzátorom jeho efektivity. Odstraňuje manuálnu rutinu a dáva priestor pre stratégiu a kreativitu.

Cesta späť neexistuje. Tí, ktorí sa naučia AI integrovať do svojich procesov (napríklad cez vzdelávacie platformy ako Brainscale), budú v budúcnosti viesť trh. Zodpovednosť za finálny výsledok – či už právnu alebo autorskú – však stále zostáva v rukách človeka.

Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?


Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách:
???? Youtube , Spotify, DVTV,  TV-sita.sk, divino.sk. ????

Podcast: Podcast Pr User




Zdroj: SITA.sk - Myslíte si, že vás sa to netýka? Pozrite sa, ako ľahko sa dá dnes naletieť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

