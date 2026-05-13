Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Myslíte si, že vás sa to netýka? Pozrite sa, ako ľahko sa dá dnes naletieť – VIDEO
Tagy: Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast umelá inteligencia (AI)
Svet biznis komunikácie a marketingu prechádza revolúciou, ktorú poháňa umelá inteligencia (AI). Pre niekoho je to strašiak, pre iného fascinujúca hračka, no pre profesionálov v PR ide predovšetkým o nástroj, ktorý mení pravidlá hry. V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde končí zábava a začína tvrdá biznisová prax.
Svet biznis komunikácie a marketingu prechádza revolúciou, ktorú poháňa umelá inteligencia (AI). Pre niekoho je to strašiak, pre iného fascinujúca hračka, no pre profesionálov v PR ide predovšetkým o nástroj, ktorý mení pravidlá hry. V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde končí zábava a začína tvrdá biznisová prax.
Keď vás AI "nachytá na hruškách"
Príbehy o deepfake videách politikov sú bežné, ale čo ak vám AI pošle fotku tečúcej klimatizácie z vašej vlastnej kancelárie? Presne to sa stalo v našej agentúre. Marek, náš AI expert, poslal kolegom tak realistický záber havárie v kancelárii, že vyvolal okamžitú paniku.
- Ponaučenie? Hranica medzi realitou a AI generovaným obsahom je dnes takmer neviditeľná.
- Dôsledok: LinkedIn post s týmto príbehom dosiahol vyše 100 000 videní. Autenticita a chybovosť v kontexte AI sú dnes témy, ktoré hýbu trhom.
Architekt vs. Operátor: Ako AI reálne využívať?
Mnohí marketéri sa cítia zahltení množstvom toolov. Pravdou je, že nemusíte ovládať stovky aplikácií. Stačí sa stať architektom riešení.
- Automatické myslenie: Prvá otázka dňa by mala znieť: „Ako mi s týmto vie pomôcť AI?“, až potom nasleduje delegovanie na kolegov.
- Expertná pomoc: Ak sú zadania komplexné (prompty pre pokročilú grafiku či analýzy), je efektívnejšie nechať prácu na špecialistov, ktorí nástroje testujú denne.
- Vlastný jazyk (Tone of Voice): Moderné firmy už dnes používajú interných chatbotov, ktorí dokážu skontrolovať, či váš text zodpovedá korporátnej identite a slovníku, ktorý bežne používate.
Zoberie nám AI prácu?
Máme pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Zlá správa: Vďaka AI nebudeme pracovať menej. Dobrá správa: Urobíme podstatne viac práce za kratší čas. Umelá inteligencia nie je náhradou za odborníka, ale katalyzátorom jeho efektivity. Odstraňuje manuálnu rutinu a dáva priestor pre stratégiu a kreativitu.
Cesta späť neexistuje. Tí, ktorí sa naučia AI integrovať do svojich procesov (napríklad cez vzdelávacie platformy ako Brainscale), budú v budúcnosti viesť trh. Zodpovednosť za finálny výsledok – či už právnu alebo autorskú – však stále zostáva v rukách človeka.
Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?
Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách:
???? Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Podcast: Podcast Pr User
Zdroj: SITA.sk - Myslíte si, že vás sa to netýka? Pozrite sa, ako ľahko sa dá dnes naletieť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
