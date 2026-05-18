18. mája 2026

Bol jedným zo strojcov víťazstva nad Talianskom. Čiernu robotu plní dokonale a spoluprácu s Pospíšilovcami si pochvaľuje – VIDEO


V minulosti hrával Martin Faško-Rudáš futbal aj hokej naraz, no vybral si druhú možnosť.



18.5.2026




Slovenskí hokejisti majú za sebou úvodne dva duely na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Proti Nórsku aj Taliansku sa tešili z víťazstva a v tabuľke skupiny B im so šiestimi bodmi patrí druhé miesto za Kanadou s lepším skóre.

Rodáci spod Tatier sa presadili šesťkrát a a dva razy inkasovali. Zatiaľ čo prvý zápas odchytal Samuel Hlavaj, tak do druhého zasiahol Adam Gajan. Špekuluje sa, či išlo o vynútenú alebo taktickú zmenu.

Už v utorok 19. mája o 20.20 h sa postavia proti Slovincom, ktorí síce zdolali Česko po predĺžení, no proti Nórsku im súboj absolútne nevyšiel a prehrali 0:4.

Asistent kapitána


Najproduktívnejším hráčom Slovenska je s tromi bodmi za asistencie útočník Calgary Flames Martin Pospíšil. Jeho brat Kristián a kapitán Marek Hrivík majú zhodne po dva body za presné zásahy.



Štvrtý v kanadskom bodovaní je Martin Faško-Rudáš, ktorý úvodné stretnutie začal v druhej formácii, no už počas neho sa presunul do tej elitnej, kde aj ostal v ďalšom meraní síl.

Proti outsiderovi z Talianska robil správnu čiernu robotu a dvakrát asistoval. Dvadsaťpäťročný rodák z Banskej Bystrice si za svoje výkony v národom tíme zaslúžil poctu v podobe "áčka" na drese - je asistentom kapitána.

Z rovnakého kraja


"Ja si to s bratmi užívam. Obaja vyznávajú fyzickú hru a často chodia do súbojov. Navyše sú veľmi zruční a technickí. Snažím sa do toho priniesť svoju rýchlosť a bojovnosť," povedal útočník Liberca podľa portálu sportweb.pravda.sk.



Aj mimo ľadu s nimi trávi veľa času, hoci jeho spolubývajúcim je Servác Petrovský. "Obaja sú úžasní. Pochádzame prakticky z jedného kraja a navzájom si rozumieme," prezradil Faško-Rudáš.

Viac ako individuálne výkony ho tešia tímové úspechy a plný počet bodov z prvých dvoch zápasov na šampionáte. Verí, že sa na tejto vlne bude pokračovať aj proti Slovinsku a Dánsku.


Dres bude vo vitríne


To, že je asistentom kapitána je pre neho obrovská česť. "Dres s áčkom si budem chrániť a nikomu ho nedarujem. Vystavím si ho niekde vo vitríne. Veľa pre mňa znamená. Som vďačný za dôveru."



Čo plánuje robiť počas voľného dňa? Rád si pospí a zahrá si hry na konzole, prípadne pôjde so spoluhráčmi na obed. V minulosti hrával futbal aj hokej naraz, no vybral si druhú možnosť.

"A to práve preto, že ho hrával aj môj brat a od svojich dvoch rokov som s mojimi rodičmi a s ním trávil veľa času na zimnom štadióne," dodal Faško-Rudáš s tým, že pre tento šport obetuje čokoľvek, pretože ho to veľmi baví.

Zdroj: SITA.sk - Bol jedným zo strojcov víťazstva nad Talianskom. Čiernu robotu plní dokonale a spoluprácu s Pospíšilovcami si pochvaľuje – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

