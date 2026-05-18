Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Hádzanári Slovenska nepostúpili na MS 2027, po dvoch vysokých prehrách tím opustí tréner Gurich
V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na MS len dvakrát, podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu.
18.5.2026 (SITA.sk) - V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na MS len dvakrát, podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu.
Slovenská reprezentácia hádzanárov nepostúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielsky tréner Fernando Gurich. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej Hory. Doma s ním prehrali 24:31, u súpera v Skopje ešte výraznejšie 23:38.

Skutočnosť, že Slováci nepostúpili na budúcoročný svetový šampionát a v baráži dvakrát vysoko prehrali "si odniesol" kouč Gurich. Ten národný tím SR viedol od júla 2022 a zmluvu má do konca júna 2026.
"Fernandovi Gurichovi ďakujeme za odvedenú prácu a želáme mu všetko dobré v ďalšom pracovnom pôsobisku aj v súkromnom živote," uviedol SZH v strohej správe na svojom webe.
Zdroj: SITA.sk - Hádzanári Slovenska nepostúpili na MS 2027, po dvoch vysokých prehrách tím opustí tréner Gurich © SITA Všetky práva vyhradené.
