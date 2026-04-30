Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

30. apríla 2026

Brankár Zaragozy Andrada dostal za úder súpera dlhý dištanc. Ako rozhodla príslušná komisia?


Esteban Andrada si už do konca sezóny nezachytá, jeho klubu hrozí vypadnutie z II. ligy. Španielska futbalová federácia (RFEF) uložila argentínskemu brankárovi Estebanovi Andradovi z Realu Zaragoza ...



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Esteban Andrada si už do konca sezóny nezachytá, jeho klubu hrozí vypadnutie z II. ligy.


Španielska futbalová federácia (RFEF) uložila argentínskemu brankárovi Estebanovi Andradovi z Realu Zaragoza dištanc na 13 stretnutí. Mimoriadne tvrdý trest prišiel za jeho činy v druholigovom zápase proti Huesce, v ktorom "prišiel o rozum" a udrel hráča súpera do tváre.

Disciplinárna komisia RFEF tiež informovala, že okrem toho dostanú pokutu Argentínčan aj jeho zamestnávateľ. Andrada dostal stopku na 12 zápasov za samotný úder a k tomu dištanc na jedno stretnutie za červenú kartu, ktorú dostal predtým za faul. To znamená, že v tejto sezóne si už nezachytá a výrazne tým ohrozí nádeje Zaragozy v boji o zotrvanie v súťaži.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tridsaťpäťročný brankár je v Zaragoze na hosťovaní z mexického Monterrey. Počas ostatného víkendu najskôr strčil do kapitána súpera Javiera Pulida, za čo dostal druhú žltú kartu a vzápätí červenú. To ho rozhnevalo a Pulidovi zasadil úder do tváre, čo vyvolalo bitku na ihrisku.

"Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Nie je to dobrý obraz pre klub, fanúšikov ani pre mňa ako profesionála. Ospravedlňujem sa,“ kajal sa Andrada po zápase.

V spomenutom súboji dostali červené karty za bitku aj brankár Huescy Dani Jiménez a obranca Dani Tasende zo Zaragozy. Jiménez dostal zákaz štartu na štyri zápasy a Tasende na dva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Boli to scény, ktoré nepatria k športu a nemali by sa nikdy stať,“ uviedol v nedeľu klub zo Zaragozy. Hostia z Huescy si udržali vedenie a na trávniku Realu Zaragoza vyhrali 1:0. Stále sú však ohrození zostupom.


   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 