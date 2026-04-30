|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Brankár Zaragozy Andrada dostal za úder súpera dlhý dištanc. Ako rozhodla príslušná komisia?
Tagy: La Liga
Esteban Andrada si už do konca sezóny nezachytá, jeho klubu hrozí vypadnutie z II. ligy. Španielska futbalová federácia (RFEF) uložila argentínskemu brankárovi Estebanovi Andradovi z Realu Zaragoza ...
Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Esteban Andrada si už do konca sezóny nezachytá, jeho klubu hrozí vypadnutie z II. ligy.
Španielska futbalová federácia (RFEF) uložila argentínskemu brankárovi Estebanovi Andradovi z Realu Zaragoza dištanc na 13 stretnutí. Mimoriadne tvrdý trest prišiel za jeho činy v druholigovom zápase proti Huesce, v ktorom "prišiel o rozum" a udrel hráča súpera do tváre.
Disciplinárna komisia RFEF tiež informovala, že okrem toho dostanú pokutu Argentínčan aj jeho zamestnávateľ. Andrada dostal stopku na 12 zápasov za samotný úder a k tomu dištanc na jedno stretnutie za červenú kartu, ktorú dostal predtým za faul. To znamená, že v tejto sezóne si už nezachytá a výrazne tým ohrozí nádeje Zaragozy v boji o zotrvanie v súťaži.
Tridsaťpäťročný brankár je v Zaragoze na hosťovaní z mexického Monterrey. Počas ostatného víkendu najskôr strčil do kapitána súpera Javiera Pulida, za čo dostal druhú žltú kartu a vzápätí červenú. To ho rozhnevalo a Pulidovi zasadil úder do tváre, čo vyvolalo bitku na ihrisku.
"Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Nie je to dobrý obraz pre klub, fanúšikov ani pre mňa ako profesionála. Ospravedlňujem sa,“ kajal sa Andrada po zápase.
V spomenutom súboji dostali červené karty za bitku aj brankár Huescy Dani Jiménez a obranca Dani Tasende zo Zaragozy. Jiménez dostal zákaz štartu na štyri zápasy a Tasende na dva.
"Boli to scény, ktoré nepatria k športu a nemali by sa nikdy stať,“ uviedol v nedeľu klub zo Zaragozy. Hostia z Huescy si udržali vedenie a na trávniku Realu Zaragoza vyhrali 1:0. Stále sú však ohrození zostupom.
Zdroj: SITA.sk - Brankár Zaragozy Andrada dostal za úder súpera dlhý dištanc. Ako rozhodla príslušná komisia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska futbalová federácia (RFEF) uložila argentínskemu brankárovi Estebanovi Andradovi z Realu Zaragoza dištanc na 13 stretnutí. Mimoriadne tvrdý trest prišiel za jeho činy v druholigovom zápase proti Huesce, v ktorom "prišiel o rozum" a udrel hráča súpera do tváre.
Disciplinárna komisia RFEF tiež informovala, že okrem toho dostanú pokutu Argentínčan aj jeho zamestnávateľ. Andrada dostal stopku na 12 zápasov za samotný úder a k tomu dištanc na jedno stretnutie za červenú kartu, ktorú dostal predtým za faul. To znamená, že v tejto sezóne si už nezachytá a výrazne tým ohrozí nádeje Zaragozy v boji o zotrvanie v súťaži.
Tridsaťpäťročný brankár je v Zaragoze na hosťovaní z mexického Monterrey. Počas ostatného víkendu najskôr strčil do kapitána súpera Javiera Pulida, za čo dostal druhú žltú kartu a vzápätí červenú. To ho rozhnevalo a Pulidovi zasadil úder do tváre, čo vyvolalo bitku na ihrisku.
"Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Nie je to dobrý obraz pre klub, fanúšikov ani pre mňa ako profesionála. Ospravedlňujem sa,“ kajal sa Andrada po zápase.
V spomenutom súboji dostali červené karty za bitku aj brankár Huescy Dani Jiménez a obranca Dani Tasende zo Zaragozy. Jiménez dostal zákaz štartu na štyri zápasy a Tasende na dva.
"Boli to scény, ktoré nepatria k športu a nemali by sa nikdy stať,“ uviedol v nedeľu klub zo Zaragozy. Hostia z Huescy si udržali vedenie a na trávniku Realu Zaragoza vyhrali 1:0. Stále sú však ohrození zostupom.
Zdroj: SITA.sk - Brankár Zaragozy Andrada dostal za úder súpera dlhý dištanc. Ako rozhodla príslušná komisia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
nasledujúci článok >>
