Bratislavské divadlá rušia všetky svoje predstavenia pre koronavírus

Vrátenie peňazí vybavíte online

9.3.2020 - Slovenské národné divadlo (SND), Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava aj Radošinské naivné divadlo rušia všetky plánované predstavenia. Agentúru SITA o tom informovali divadlá v tlačových správach.Kým SND preruší predstavenia na dobu neurčitú, mestské divadlo zatiaľ hlási opatrenia do 22. marca.„Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Petra Kováča v súvislosti s výskytom koronavírusu Covid-19 sa s platnosťou od dnešného dňa 9. marca 2020 do odvolania rušia všetky predstavenia v historickej aj novej budove SND. Prosíme, aby návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na predstavenia na nasledujúcich 14 dní, požiadali o vrátenie vstupného písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk ,“ informovalo SND.Zrušiť všetky divadelné predstavenia sa rozhodli aj v(MDPOH). O ďalších divadelných predstaveniach bude mestské divadlo informovať.„Pri zakúpení vstupeniek online vstupné návštevníkom vrátime do 15 dní na ich bankový účet. Pri zakúpení vstupeniek v pokladni vstupné vrátime po predložení vstupeniek priamo v pokladni mestského divadla," informovala Jana Túry z Úseku marketingu a obchodu MDPOH. Predstavenia na iné termíny presúva aj Radošinské naivné divadlo.Viac o téme koronavírusu