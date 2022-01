Británia varuje Rusko pred agresiou voči Ukrajine, sankcie by mohla rozšíriť na väčší okruh ľudí a podnikov

Najprísnejší sankčný režim

Stotisíc vojakov pri hraniciach

31.1.2022 - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Truss predstavila novú legislatívu na rozšírenie sankčného režimu v prípade ruskej agresie voči Ukrajine.V súčasnosti môže britská vláda uvaľovať sankcie len na subjekty priamo spojené s konaním Ruska na Ukrajine, po novom by sa však mohla zamerať na oveľa širší okruh jednotlivcov a podnikov.Ministerka v dolnej komore parlamentu uviedla, že legislatíva by nezaviedla sankcie automaticky, ale poskytla by dodatočné právomoci „v prípade akéhokoľvek ďalšieho ruského vpádu na Ukrajinu". Informuje o tom spravodajský portál BBC.Britský rezort zahraničia uviedol, že nové opatrenia umožnia Spojenému kráľovstvu konať v súlade s USA a ďalšími spojencami.Sankcie by zahŕňali zmrazenie majetku, zákaz obchodovania s britskými podnikmi a jednotlivcami a zákaz cestovania. Podľa Truss by avizované opatrenia predstavovali najprísnejší sankčný režim voči Rusku.Rusko uviedlo, že hrozba ďalších sankcií sa obráti voči Spojenému kráľovstvu a uškodí britským firmám a akcionárom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to označil za, „neskrývaný útok na podnikanie“, ktorý by viedol k odvetným opatreniam založeným na záujmoch Moskvy.Rusko pri ukrajinských hraniciach zhromaždilo asi 100-tisíc vojakov a vojenskú techniku, čo vyvoláva obavy z možnej invázie. Moskva to popiera, no Západu adresovala bezpečnostné požiadavky, ktoré okrem iného zahŕňajú, že sa NATO nerozšíri o Ukrajinu.Spojené štáty a ich západní spojenci však minulý týždeň požiadavky odmietli, no stanovili oblasti, v ktorých by mohla byť diskusia možná.