 Streda 18.3.2026
 Meniny má Eduard
18. marca 2026

Globálny hudobný priemysel mal vlani tržby zhruba 32 miliárd dolárov. Hlavne vďaka streamingu


Globálny hudobný priemysel v roku 2025 vygeneroval tržby vo výške 31,7 miliardy dolárov, pričom jeho rast ťahali najmä online streamingové služby, uviedla Medzinárodná federácia fonografického priemyslu ...



Globálny hudobný priemysel v roku 2025 vygeneroval tržby vo výške 31,7 miliardy dolárov, pričom jeho rast ťahali najmä online streamingové služby, uviedla Medzinárodná federácia fonografického priemyslu (IFPI).


Tržby z predaja hudby podľa IFPI, ktorá zastupuje viac ako 8 000 svetových nahrávacích spoločností, vzrástli už jedenásty rok po sebe, a to o 6,4 percent.

Stovky miliónov predplatiteľov


Streaming tvoril takmer 70 % ročných tržieb, pričom počet platených predplatiteľov streamovacích služieb dosiahol 837 miliónov. IFPI však varuje pred rastúcou hrozbou podvodov s falošným obsahom generovaným umelou inteligenciou.

„Podvody v streamingu sú krádež, jednoducho a jasne,“ uviedla organizácia vo svojej výročnej správe a vyzvala, aby technológie podporovali a zlepšovali kreativitu, nie ju nahrádzali. Podľa správy IFPI streamovacia spoločnosť Deezer denne prijíma viac ako 60 000 skladieb vytvorených AI.

Platformy na generovanie hudby pomocou AI, ako americké Suno a Udio, tvrdia, že na ich diela sa vzťahuje americká výnimka z autorských práv, ktorá nevyžaduje súhlas držiteľov práv.

Zachovanie ochrany autorských práv


IFPI tiež vyzvala na zachovanie ochrany autorských práv. „Hudba prijíma budúcnosť, čo dokazujú partnerstvá nahrávacích spoločností s vývojármi generatívnej AI, ktorí rešpektujú práva tvorcov,“ uviedla organizácia.

Spoločnosť Suno v novembri dosiahla dohodu s nahrávacou spoločnosťou Warner Music Group o kompenzácii umelcov, ktorých diela sa používajú na tvorbu skladieb pomocou AI.


Rozhovor: Režisér a pedagóg Roman Bajzík hovorí: "Generácia, ktorá je teraz, je umeleckým nadaním ozaj veľmi silná..."

