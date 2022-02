Vedci vyzvali pred olympiádou na vyšetrenie skutočného pôvodu pandémie

Len niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom zimných olympijských hier v Pekingu skupina medzinárodných vedcov vo štvrtok vyzvala Čínu, aby prestala brániť nezávislému vyšetrovaniu skutočného pôvodu koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Dvadsať vedcov z Európy, Spojených štátov, Austrálie, Nového Zélandu, Indie a Japonska zverejnilo otvorený list, ostro kritizujúci Peking za brzdenie úsilia prísť na koreň toho, ako sa pandémia koronavírusu začala.



List má názov "Umožnenie komplexného medzinárodného vyšetrovania pôvodu pandémie by bolo pravým vyjadrením olympijských hodnôt" a varuje, že ak sa neodhalí presný pôvod koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, svet bude o to viac ohrozený budúcimi pandémiami.



"Pretrvávajúce snahy čínskej vlády brániť akémukoľvek zmysluplnému vyšetrovaniu pôvodu pandémie... sú urážkou medzinárodnej vedeckej komunity a ľudí všade na svete," uvádza sa ďalej v liste.



Vedci vyzvali krajiny a ľudí po celom svete, aby využili všeobecný záujem o olympijské hry a upozornili na to, ako Čína kladie prekážky, a aby žiadali zmenu jej správania.

"Vznešené ideály olympiády podkopáva svojím konaním práve hostiteľská vláda, keď bráni podrobnému medzinárodnému vyšetrovaniu pôvodu pandémie covidu," napísali ďalej experti.



Vedci obvinili Peking zo "zničenia biologických vzoriek, skrývania záznamov a väznenia odvážnych čínskych občianskych novinárov".



Takisto odsúdili "sériu prípadov umlčiavania čínskych vedcov, ktorí chcú niečo povedať alebo napísať o pôvode pandémie bez predchádzajúceho súhlasu vlády".



Vyzvali tiež Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby vytvorila "štatút bezpečia pre whistleblowerov", čo uľahčí vedcom a odborníkom v Číne aj inde vo svete odovzdávať informácie týkajúce sa pôvodu pandémie.

Spoznanie toho, odkiaľ pochádza koronavírus, je vnímané ako kľúčové pri predchádzaní budúcich pandémií.



Koronavírus bol prvýkrát zistený pred vyše dvoma rokmi v čínskom meste Wu-chan a odvtedy oficiálne usmrtil takmer 5,7 milióna ľudí, hoci skutočné číslo je podľa predpokladov niekoľkokrát vyššie.



Po dlhom odklade išla v januári 2021 medzinárodná skupina odborníkov WHO do Wu-chanu, aby v spolupráci s čínskymi kolegami pátrali po pôvode koronavírusu. Výsledkom bola spoločná správa so záverom, že podľa najpravdepodobnejšej hypotézy koronavírus preskočil z netopierov na človeka cez iné zviera. Títo odborníci označili teóriu, že koronavírus zrejme unikol z laboratória, za "krajne nepravdepodobnú".

Toto vyšetrovanie však čelilo ostrej kritike, že neprebehlo dostatočne transparentne a za uspokojivého prístupu k údajom a že neseriózne posúdilo teóriu úniku z laboratória.



WHO vytvorila novú skupinu vedcov, aby oživili zastavené vyšetrovanie a preskúmali aj iné patogény, ktoré by mohli spustiť pandémie v budúcnosti.

Peking však odmieta výzvy na vyšetrovanie priamo na mieste a neposkytol ani prístup k prvotným, nespracovaným dátam z wu-chanských laboratórií, ktoré by prípadne pomohli potvrdiť alebo vylúčiť spojitosť.



"Vôbec nevieme, či išlo o nehodu súvisiacu s výskumom, alebo či to bolo úplne prírodného charakteru," uviedla pre AFP Virginie Courtierová, evolučná genetička z Inšitútu Jacquesa Monoda v Paríži a spoluorganizátorka štvrtkového listu. "Musíme to ďalej skúmať," dodala.



Otvorený list upozornil, že "bez vytýčeného plánu na komplexné a neobmedzené vyšetrovanie pôvodu covidu hrozí každému na Zemi a ďalším generáciám väčšie a zbytočné riziko budúcich pandémií".