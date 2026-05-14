14. mája 2026

Britský premiér Starmer bojuje o politické prežitie, kto by ho mohol nahradiť, nie je jasné


britain_england_soccer_euro_2025_66948 676x451 14.5.2026 (SITA.sk) - Tlak na britského premiéra po debakli v miestnych voľbách rastie, potenciálni nástupcovia začínajú otvorene hovoriť o zmene na čele Labouristickej strany.


Budúcnosť britského premiéra Keira Starmera zostáva čoraz viac neistá po dramatických sporoch vo vládnej Labouristickej strane, ktoré prepukli po katastrofálnych výsledkoch v minulotýždňových regionálnych a komunálnych volieb.

Starmer neustupuje


V strane sa už otvorene hovorí o možnom boji o vedenie a medzi potenciálnych kandidátov sa zaradila aj bývalá podpredsedníčka vlády Angela Raynerová.

Starmer, ktorý v roku 2024 priviedol labouristov späť k moci po 14 rokoch vlády konzervatívcov, čelí silnému tlaku po tom, čo štyria štátni tajomníci odstúpili a viac než 80 poslancov vyzvalo na jeho rezignáciu. Premiér však odmieta odstúpiť a tvrdí, že chce svojim kritikom „dokázať, že sa mýlia“.

Horúci kandidát


Významnou postavou možného mocenského súboja sa stáva minister zdravotníctva Wes Streeting, o ktorom britské médiá informovali, že zvažuje rezignáciu a kandidatúru na post lídra strany.

Streeting je populárny na pravicovom krídle labouristov, no ľavicovo orientovaní poslanci preferujú Raynerovú alebo starostu Manchestru Andyho Burnhama.

Zbavená obvinení


Raynerová vo štvrtok oznámila, že britské daňové úrady ju zbavili podozrenia z úmyselného porušenia daňových pravidiel v kauze okolo kúpy bytu na juhu Anglicka. „Vítam závery daňového úradu, ktorý ma očistil od akéhokoľvek pochybenia,“ uviedla politička.

Hoci tvrdí, že sama nechce vyvolať súboj o vedenie strany, zároveň naznačila pripravenosť prevziať väčšiu úlohu. Pre denník The Guardian povedala, že splní „akúkoľvek úlohu, ktorú bude môcť“, aby Labouristická strana „priniesla zmenu“.

Raynerová zároveň nepriamo kritizovala Starmerovo vedenie. „To, čo robíme, nefunguje a musí sa to zmeniť,“ vyhlásila ešte v nedeľu v obsiahlej analýze volebného neúspechu labouristov.

Ťažké straty


V miestnych voľbách minulý týždeň Labouristická strana utrpela výrazné straty v prospech pravicovej strany Reform UK aj ľavicovo-populistických Zelených.

Prvýkrát prišla o kontrolu nad waleským parlamentom a nedokázala oslabiť ani pozíciu škótskych nacionalistov.

Napätie v strane sa snažila zmierniť ministerka financií Rachel Reevesová, ktorá varovala poslancov, aby „neohrozili ekonomiku“ a „neuvrhli krajinu do chaosu“ ďalším vnútrostraníckym konfliktom.


Zdroj: SITA.sk

