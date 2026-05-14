Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
Včera Archív správ
14. mája 2026
Šimko sa stal splnomocnencom pre rozvoj východného Slovenska, venovať sa bude najmä strategickým investíciám
Do funkcie splnomocnenca pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR so zameraním na východné Slovensko bol vymenovaný poslanec Národnej rady SR Igor Šimko zo strany Hlas-SD.
Ako informoval samotný poslanec, pôsobiť bude pri Úrade podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorý vedie minister Tomáš Drucker (Hlas-SD). Do funkcie bol Šimko vymenovaný štvrtkovým dňom, venovať sa bude najmä rozvoju infraštruktúry, podpore strategických investícií či cezhraničnej spolupráci.
Potenciál východného Slovenska
Zameria sa aj na posilňovanie kľúčových oblastí, napríklad školstva, zdravotníctva, energetiky či regionálneho rozvoja. Dôraz plánuje klásť i na využitie potenciálu východného Slovenska v kontexte spolupráce s Ukrajinou a okolitými krajinami.
„Záujmy východného Slovenska hájim dlhodobo, v rodnom Košickom kraji aj v Bratislave. Ako poslanec národnej rady aj ako človek. Vážim si možnosť zúročiť svoje skúsenosti pre východ ako splnomocnenec. Môj zámer je jasný – doručiť ľuďom na východe konečne to, čo potrebujú. Zasadím sa o to, aby sa veľký potenciál východného Slovenska pretavil z rečí do konkrétnych výsledkov,“ uviedol Šimko.
Budúci rozpočet Únie
Funkciu bude vykonávať bez nároku na finančnú odmenu. Vymenovanie splnomocnenca pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR so zameraním na východné Slovensko prichádza v čase, keď sa Slovensko intenzívne zapája do diskusií o budúcom rozpočte Európskej únie, podpore pohraničných regiónov aj možnostiach zapojenia slovenských subjektov do obnovy Ukrajiny.
Daná pozícia by mala napomôcť posilneniu koordinácie projektov a iniciatív smerujúcich k rozvoju slovenského východu, a tiež by mala prispieť k premietnutiu strategických investícií a európskych zdrojov do zlepšení kvality života obyvateľov regiónu.
