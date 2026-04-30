|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Dúbravka prišiel o trénera. V Burnley po zostupe z Premier League odvolali kouča Parkera
Futbalisti Burnley FC sa v najvyššej anglickej súťaži dlho neohriali. Ako nováčik už nemajú šancu na záchranu a v ďalšom ročníku ich čaká The Championship. Brankár slovenskej futbalovej ...
Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Burnley FC sa v najvyššej anglickej súťaži dlho neohriali. Ako nováčik už nemajú šancu na záchranu a v ďalšom ročníku ich čaká The Championship.
Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka zostal na klubovej úrovni bez trénera, keďže Scott Parker po vzájomnej dohode opustil pozíciu hlavného kormidelníka Burnley FC po tom, čo sa klub nevyhne zostupu z Premier League.
Vedenie organizácie informovalo, že Parker a predstavenstvo sa dohodli na ukončení jeho pôsobenia na štadióne Turf Moor po necelých dvoch rokoch spolupráce. Parker v sezóne 2024/2025 priviedol hráčov Burnley k postupu do Premier League, ale aktuálny ročník bol náročný a jeho zverenci dosiahli len štyri ligové víťazstvá.
Definitívu zostupu majú futbalisti Burnley od 22. apríla, vtedy doma podľahli Manchestru City 0:1 a už ani matematicky sa nemohli dostať na 17. pozíciu tabuľky.
Štyridsaťpäťročný Parker pred príchodom do Burnley pracoval pre Fulham, Bournemouth aj belgický FC Bruggy. V júli 2024 nahradil Vincenta Kompanyho a podpísal kontrakt na tri roky. Napokon ho však nenaplnil.
V sezóne 2024/2025 v súťaži The Championship jeho tím ťahal neuveriteľnú sériu 31 zápasov bez prehry a 30 zápasov s čistým kontom, čím si zabezpečil návrat do Premier League. Avšak počas aktuálneho ročníka inkasovali v 34 ligových zápasoch až 68 gólov, čo je najviac zo všetkých tímov. V FA Cupe aj Ligovom pohári jeho zverenci vypadli s tímami z tretej ligy.
V zostávajúcich štyroch zápasoch sezóny by mal A-tím viesť doterajší asistent Mike Jackson. V piatok 1. mája futbalisti Burnley nastúpia proti Leedsu United. V klube už začali proces hľadania nového hlavného kormidelníka pre druholigovú sezónu 2026/2027.
Zdroj: SITA.sk - Dúbravka prišiel o trénera. V Burnley po zostupe z Premier League odvolali kouča Parkera © SITA Všetky práva vyhradené.
