Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Call Dominika medzi rozprávkou a realitou: EP Za sedmero horami…… (404) je surovou výpoveďou o koncoch aj nových začiatkoch – VIDEO
Nové EP Za sedmero horami…… (404) od Call Dominika vzniklo z emócií po rozchode, no namiesto rozprávkového happyendu prináša autentickú výpoveď o strate, hľadaní a sile ísť ďalej. Pôsobí ako intímny denník jedného obdobia. Názov spája rozprávkový motív s digitálnou chybou – a práve v tomto kontraste sa ukrýva jeho podstata. „Príbeh rozprávkovo začal, ale úplne rozprávkovo neskončil – preto kód error (404),“ vysvetľuje Call Dominika.
O produkciu sa postaral Fiedlerski a výsledkom je šesť skladieb, ktoré balansujú medzi jemnosťou a odvahou experimentovať. „Toto EP vznikalo v čerstvo porozchodovom období. Čo i len jednej osobe pripomenie, že nie je sama, tak to malo zmysel. Metafor je tam hodne. Sú inšpirované mojou životnou situáciou v tom období.
Dominika zároveň priznáva, že niektoré skladby majú pre ňu silný nostalgický rozmer. Najbližšia je jej hneď úvodná Kde bolo tam bolo. „Pripomína mi detstvo a dlhé cesty autom na dovolenku. Tam sa mi vyformoval hudobný vkus.“ Celkovú náladu EP pritom vystihuje jednoducho, no výstižne: „Don’t try me!“
Zaujímavosťou je, že ešte pred samotným vydaním EP začala Call Dominika postupne odhaľovať jeho vizuálny svet – jednotlivé skladby sprevádzali videoklipy, ktoré vychádzali priebežne a budovali atmosféru projektu. „Videoklipy neboli storytellingové, skôr vizualizéry na navodenie predstavy a emócie.“
Kľúčový moment celého projektu prišiel nenápadne – správou a niekoľkými „nechcenými“ beatmi od Fiedlerski. „Spýtala som sa ho, či nemá nejaké staré beaty, ktoré nikto nechcel. Poslal mi šesť vecí – a to je vlastne celé EP.“ Práve táto spontánnosť definovala celý proces tvorby a dala EP prirodzený flow.
„Atmosféra bola hneď jasná po prvom nahratom verši.“ Hudobne ide o ďalší experiment v jej tvorbe, no tentoraz bez tlaku a s ľahkosťou. „Milujem experimentovať. Toto je jedna z odbočiek. Písalo sa to veľmi ľahko, pracovalo sa veľmi ľahko, celé sa to nahralo ani sme si nevšimli. Takto sa mi to páči.“
Spolupráce, náhody a silný tím okolo projektu
Okrem producenta Fiedlerski zohrali na EP dôležitú úlohu aj ďalší hudobníci a kreatívci – často úplne neplánovane. „Do skladby Veď ma nahral pred rokmi basu gitarista z kapely Mirai, Tom Javůrek. Bola to extrémna náhoda, lebo v čase, keď skladba vyšla, som predskakovala chalanom na slovenskom turné.“
Výraznou súčasťou EP je aj hosťovanie speváčky Blanch, ktorú Dominika označuje za „kráľovnú harmónií“. „Na feat som si zavolala Blanch, ktorú som chcela osloviť už od doby, čo sme boli spolu na producentskom albume Smart x Gliwre.“
Dôležitú rolu zohrala aj vizuálna stránka projektu. „O vizuály sa postarala produkčná spoločnosť Native Films na čele s Ondrejom Kudynom.“ Výsledok je o to výraznejší, že celý vizuálny koncept vznikol v extrémne krátkom čase. „Všetkých šesť klipov sme natočili za Jeden deň! To je sen, ale bola to makačka.“ S vydaním EP vyšiel aj klip k skladbe Dnes večer, ktorý vznikol v Prahe počas jedného z intenzívnych natáčacích dní. „Nakrúcal sa cca štyri hodiny, ako predposledný.“
Videoklipy podľa nej nemajú ambíciu rozprávať konkrétny príbeh, ale dopĺňať hudbu o vizuálny pocit. „Nie sú storytellingové, skôr visualizery na navodenie emócie.“ Minimalistický vizuál pracuje so symbolikou čistoty aj vzdoru. „Outfit je biely, ale pripomína skôr to, že nevesta nie som.“ A detail pre pozorných divákov? „Brutálne baby pink boty.“
Call Dominika už teraz pracuje na ďalšom projekte. „Finalizujem anglický album. Vznikli na ňom vážne skladby, tak snáď ešte tento rok,“ hovorí talentovaná speváčka. To, že jej anglické skladby idú svedčí aj fakt, že pieseň Fire in your eyes, ktorú naspievala s českou speváčkou Mal, mesiace figurovala ako jedna z najhranejších skladieb slovenského rádiového éteru.
Zdroj: SITA.sk - Call Dominika medzi rozprávkou a realitou: EP Za sedmero horami…… (404) je surovou výpoveďou o koncoch aj nových začiatkoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Neplánovaný začiatok, ktorý dal starým beatom nový život
Spolupráce, náhody a silný tím okolo projektu
Od slovenčiny k angličtine
Filmový festival v Cannes odštartoval bez silnej podpory Hollywoodu, no s hviezdnym obsadením
Peter Lipa: Stavbarine som radšej neškodil a vybral som si hudbu, tá ma drží pri živote – ROZHOVOR
